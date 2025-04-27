Украина – Великобритания: 2:2

Завтра, 27 апреля, сборная Украины проведет стартовый матч чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA.
Соперником будет сборная Великобритании. Начало встречи – 16:00. Игра пройдет на "Сепси Арене" в городе Сфынту-Георге, Румыния.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире "Суспільне Спорт". "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
34'
Очень жаль. Британцам удалось выбежать из своей зоны и провести атаку. К сожалению, удаление для Артема Гребенника.
34'
Снова большинство у сборной Украины! Надо попытаться дожать оппонентов.
33'
Снова Захаров выходил на свидание с вратарем. На этот раз голкипер соперников справился с броском. Слишком мало было пространства у нападающего сборной Украины.
32'
Но теперь контратака украинцев. Фадеев стянул на себя защитников и Трахт великолепным броском в "девятку" сравнивает счет!
32'
Какое невезение! Сломалась клюшка у Пангелова-Юлдашева за 25 секунд большинства. Британцы выбегали в контратаку, но Левшин спас.
30'
Второе численное большинство у команды Дмитрия Христича. Бен О'Коннор опасно сыграл клюшкой.
29'
Имел шанс Евгений Фадеев – Бен Баунс спас.
28'
Заброшенная шайба добавила энергии "сине-желтым", но британцы прекрасно чувствуют себя вторым номером, опасно проводя контратаки.
26'
Буквально сразу Ворона мог сравнивать счет, но мимо ворот.
25'
Наконец-то! Великолепный пас от Денискина на Захарова, тот вырвался один на один с голкипером и реализовал рандеву.
24'
Соперник хорошо играет в защите, даже не пуская в зону. Отыграться будет сложно.
22'
Опять гол из ниоткуда. Великобритания удваивает преимущество. Отличился Брэд Перлини.
20'
Первый период закончился. К сожалению, счет не утешительный, но украинцы показали великолепную игру. 11:7 по броскам, больше владели шайбой.
20'
Мощно бросал за 40 секунд до конца Мережко – выше!
19'
Не слишком опасный момент, но Левшин берет шайбу в пасти. Все таки в последние минуты Великобритания демонстрирует, почему год назад играла в элите. Выдержали давление и опасно проводят свои атаки.
18'
Ох! Могли забивать британцы – Левшин парировал блокером.
15'
Пришла в себя украинская команда! 10:4 по броскам, но пока что не хватает везения.
13'
Пропущенная шайба, похоже, немного психологически сбила настроение украинцев. Темп игры упал.
11'
Совершенно не по игре британцы открывают счет. Джош Уоллер воспользовался рикошетом.
10'
Продолжают контролировать ход событий "сине-желтые". Снова мог забивать Захаров.
9'
Пока что 7:2 по броскам в пользу сборной Украины! Великолепно, агрессивно действуют подопечные Дмитрия Христича!
8'
Хорошо контролировали шайбу в зоне британцев, были броски, но отчаянные действия защитников не позволили отличиться! Имел момент и Захаров, но не хватило точности.
6'
Сборная Украины будет играть в большинстве! Логан Нильсон опасно сыграл против украинца.
5'
Опасно! Могли забивать соперники, но Левшин спас!
4'
Великобритания Британии - фаворит, но первые минуты за "сине-желтыми". Наверное, зря британцы не играли подготовительные матчи.
2'
Соперник играет без Лиама Керка. Он несколько дней назад стал чемпионом Германии и лишь сейчас прибыл в Румынию.
1'
Первый бросок за нами! Садовиков нанес бросок, но 34-летний Бен Баунс уверенно зафиксировал шайбу в ловушке.
1'
Отметим, что ворота сборной Украины защищает 18-летний Александр Левшин!
Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.
Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной – в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.
Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе 1А пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.
Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.