Финский клуб остался без спонсора из-за подписания игрока, выступавшего в России

Финский хоккейный клуб Кикко-Вантаа остался без спонсоров из-за подписания игрока, который выступал в России уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Iltalehti.

Недавно клуб второго дивизиона чемпионата Финляндии Кикко-Вантаа подписал контракт с Теему Пулккиненом. 33-летний финн провел два полных сезона в составе Трактора (Челябинск) после 24 февраля 2022 года.

Один из спонсоров Кикко-Вантаа, сеть клиник Pihlajalinna, после этого объявила о прекращении сотрудничества с клубом, заявив, что "действия клуба не совпадают с ценностями компании".

Сам Пулккинен после возвращения в Финляндию извинился за решение остаться в России, признавшись, что его в стране-агрессоре удерживали деньги.

