Киев Кэпитаз подписали игрока сборной Латвии

Олег Дідух — 17 августа 2025, 17:14
Латвийский защитник Эдуардс Хуго Янсонс стал игроком вице-чемпиона Украины, Киев Кэпиталз.

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Условия и сроки действия контракта с Янсонсом не разглашаются.

27-летний латвиец начинал свою карьеру в австрийском Левен Аустрия Старз, также играл за латвийские Сагу, Призму, Земгале и Динамо, казахстанскую Сарыарку, чешские Гавиржов и Дуклу Йиглава, словацкие Влци Жилина и Гуменне и польский ГКС Ястшембе.

Играл за юношескую, молодежную и национальную сборные Латвии.

Янсонс стал третьим новичком Киев Кэпиталз в текущее летнее межсезонье. Ранее вице-чемпионы Украины подписали двух нападающих – Даниила Царковского и Дениса Гончаренко.

