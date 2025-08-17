Киев Кэпитаз подписали игрока сборной Латвии

Латвийский защитник Эдуардс Хуго Янсонс стал игроком вице-чемпиона Украины, Киев Кэпиталз.

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Условия и сроки действия контракта с Янсонсом не разглашаются.

27-летний латвиец начинал свою карьеру в австрийском Левен Аустрия Старз, также играл за латвийские Сагу, Призму, Земгале и Динамо, казахстанскую Сарыарку, чешские Гавиржов и Дуклу Йиглава, словацкие Влци Жилина и Гуменне и польский ГКС Ястшембе.

Играл за юношескую, молодежную и национальную сборные Латвии.

Янсонс стал третьим новичком Киев Кэпиталз в текущее летнее межсезонье. Ранее вице-чемпионы Украины подписали двух нападающих – Даниила Царковского и Дениса Гончаренко.