Шайба Гранлунда в овертайме принесла Финляндии победу над Швецией на Турнире четырех наций

В субботу, 15 февраля, прошел матч второго тура Турнира четырех наций, в котором состоялось Северное дерби: Швеция встретилась с Финляндией.

Поединок команды начали в быстром темпе и при ощутимом преимуществе "тре крунор". Уже на 3-й минуте шведы оказались в большинстве – Миккола получил 2 минуты штрафа за задержку соперника клюшкой. Несмотря на голевые шансы, шведские хоккеисты большинство реализовать не смогли.

Открыл счет в матче нападающий Мика Зибанеджад, который воспользовался ошибкой финнов и попал голкиперу между щитков.

Финны отыгрались чуть больше, чем за 2 минуты, впервые попав в створ ворот Густафссона. Луостаринен и Лейне убежали в контратаку и реализовали выход 2 в 1.

За 14 секунд до сирены на перерыв Рантанен реализовал большинство и вывел "Суоми" вперед.

2:1 – в пользу финнов после первого периода.

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На второй период шведы вышли с новым вратарем – Филиппа Густавссона заменил Линус Ульмарк. Вторую 20-минутку уже активнее начали хоккеисты сборной Финляндии, однако забили шведы – Далин оказался самым ловким на пятаке и переправил шайбу фактически в пустые ворота. А на 11-й минуте Эрик Карлссон вывел шведов вперед во второй раз в матче. Защитник Питтсбурга пробил кипера шикарным кистевым броском в ближний верхний угол. Через 2 минуты и 55 секунд Финляндия снова сравняла счет. Барков протолкнул шайбу в борьбе на пятачке.

3:3 – перед заключительной 20-минуткой.

Третий период прошел при небольшом преимуществе шведов, однако самый опасный момент имели соперники. Защитники "Суоми" выбрасывали шайбу из собственной зоны, отбывая меньшинство, и в тот момент Александр Барков выскочил из бокса для отбывания штрафа и вышел один на один с Ульмарком, но переиграть голкипера не сумел.

Концовку основного времени обе команды провели активно, пытаясь вырвать победу, однако игра перешла в овертайм.

Финны, которые имели в целом чуть меньше моментов, чем шведы, очень быстро закрыли вопрос о победителе. Им хватило менее двух минут, чтобы вырвать победу в овертайме. Дебютной шайбой на турнире отметился представитель Даллас Старз Микаэль Гранлунд – победа Финляндии 4:3.

Турнир четырех наций-2025

2 тур, 15 февраля

Швеция – Финляндия 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8:35 Зибанеджад, 1:1 – 10:58 Лунделл (Луостаринен, Лайне), 1:2 – 19:46 Рантанен (Лайне, Ахо, большинство), 2:2 – 25:06 Далин (Эрикссон Эк., Реймон), 3:2 – 30:32 Карлссон (Нюландер, Хедман), 3:3 – 37:05 Барков (Какко, Мяяття), 3:4 – 61:04 Гранлунд.

По итогам этой встречи Финляндия вырвалась на третье место общей таблицы – обе команды имеют по два очка, однако за счет результата в очном поединке финны идут выше шведов.

Стоит отметить, что обе сборные сохраняют шансы на финал турнира. Но многое может решиться уже этой ночью, когда сыграют США и Канада. Этот поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.