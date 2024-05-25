Швейцария сенсационно победила Канаду и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии победила Канаду и получила путевку в финал чемпионата мира-2024 по хоккею.

Основное время завершилось со счетом 2:2, в овертаймах команды также не определили сильнейшего. В серии буллитов более точными оказались швейцарцы.

Первый период, довольно неожиданно, прошел с преимуществом швейцарцев, и, как следствие - 2 шайбы в большинстве. Отличились лидеры команды Кевин Фиала и Нинно Ниддерайтер. Во второй 20-минутке "кленовые листья" сумели отыграть один гол, который на свой счет записал Брэндон Танев.

В решающем периоде, несмотря на огромное преимущество по броскам фаворита (20:4), победный счёт для швейцарцев держался вплоть до 18-й минут - Джо Таверс перевёл игру в овертайм, реализовав большинство.

За несколько секунд до финальной сирены швейцарцы умудрились вновь оказаться в меньшинстве за нарушение правила численного состава, но ни в оставшееся время, ни в овертайме канадцы не смогли реализовать преимущество. Уже в рамках дополнительной 10-минутки швейцарцы имели большинство, которое реализовать не смогли. Судьба матча решалась в серии буллитов.

Чемпионат мира по хоккею - плей-офф

25 мая, Полуфинал

Канада - Швейцария 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)

Шейбы: 0:1 - Фиала (Леффель, Андригетто) 15:06, 0:2 - Нидеррайтер (Йоси, Фиала) 17:16, 1:2 - Танев (Зеллвегер, Дюбуа) 34:07, 2:2 - Таварес (Бедард, Пауэр) 57:53

Швейцария вышла в свой третий финал ЧМ за последние 11 лет.

Напомним, в первом полуфинале Чехия в яркой перестрелке одолела Швецию.