Вундеркинд Челси, сват Назарбаевых и 44982 км: все, что нужно знать о дебюте Кайрата в Лиге чемпионов

Казахстанский Кайрат сегодня впервые выйдет на матч основного раунда Лиги чемпионов, где его соперником будет лиссабонский Спортинг.

По мнению букмекеров Кайрат – главный претендент на последнее место по итогам ЛЧ-2025/26, но что-то похожее о них говорили и в квалификации.

Сильная сторона казахстанцев – они играют храбро и не считаются с авторитетами.

Чемпион рассказывает, как в далекой периферии футбольного мира удалось построить команду довольно неплохого уровня.

***

Как Кайрат пробился в ЛЧ?

Да сенсационно.

Кайрат – главный клуб Казахстана советской эпохи, и дома его еще называют "Народной командой", однако с 2000 года они лишь трижды завоевывали чемпионство.

Например, в 2021-м в квалификации Лиги чемпионов Кайрат брутально разбила Црвена Звезда – 5:0.

И, если честно, чего-то похожего ждали и сейчас. А вместо этого...

В 1-м раунде квалификации Кайрат одолел словенскую Олимпию – 1:1 на выезде и 2:0 дома.

Во 2-м раунде перевернул противостояние с финским КуПС: после гостевых 0:2 случились домашние 3:0.

Ну, а на двух решающих стадиях Кайрату помогло качественное пробитие пенальти. Сначала он выиграл серию у Слована, а тогда – у Селтика.

Важно: в каждом из 4-х раундов квалификации букмекеры считали Кайрат аутсайдером, а в противостоянии с "Кельтами" шансы на проход казахстанцев оценивали, как 1:10!

Как у них вообще это получилось?

Во-первых, Кайрат максимально использовал фактор географии. В Алматы долго лететь, и там резко континентальный климат. Европейцам трудно адаптироваться, поэтому команда Рафаэля Уразбахтина как раз дома давила сильнее всего, и на "Центральном" била по воротам чаще всех соперников. КуПС, например, перебили аж на 19 ударов.

Второй фактор успеха – вундеркинд, являвшийся опорой во всех креативных действиях. 17-летний Дастан Сатпаев настолько крут, что его уже приобрел Челси.

🇰🇿🤯 | 𝐃𝐀𝐒𝐓𝐀𝐍 𝐒𝐀𝐓𝐏𝐀𝐄𝐕 (𝟏𝟕) scored the 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐆𝐎𝐀𝐋 for Kairat Almaty today



21 G/A this season. Chelsea bought him for €4M.



𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐊𝐈𝐃𝐃𝐃 💎



📹 @scout_eurasia (Follow Him)



pic.twitter.com/Za7GRqnTVa — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 15, 2025

Других звезд здесь нет, а легионеры из Беларуси, Грузии, России, Израиля и Бразилии вместе составляют довольно сыгранную группу, где все бьются друг за друга. Со стороны это чем-то напоминает БАТЭ, который в 2012-м побеждал Баварию.

"Как команда мы единое целое. Атмосфера очень хорошая, благоприятная. Думаю, поэтому и результаты у нас хорошие", – говорит хавбек Адлет Садибеков.

Ну, и серия пенальти с Селтиком – эта история с Кайратом уже навсегда.

Запасной вратарь Темирлан Анарбеков, вышедший на замену, отразил сразу три 11-метровых от шотландцев! И это при том, что в течение карьеры он в среднем отражал лишь 15% пенальти. Ну разве не сказка?

Стоп, а кто такой Сатпаев?

Главный талант казахстанского футбола.

Может, и за всю его историю – кто знает?

Родился Дастан в Алматы, и уже в 16 лет играл за основу Кайрата. Основная позиция – центральный нападающий, хотя, бывает, исполняет и десятку, и на фланге появляется.

Быстрый, проворный, техничный, с хорошим ударом с обеих ног – таких любят фаны всегда и везде.

Челси официально выкупил его еще в феврале за 2,3 млн евро плюс бонусы, однако согласно английскому законодательству он сможет переехать в АПЛ только в 18 лет – то есть, следующим летом. До тех пор за Сатпаевым в Алматы присматривает специально назначенный в Лондоне тренер.

Источники пишут, что Дастан, скорее всего, начнет следующий сезон-2026/27 в Страсбуре – фактическом фарм-клубе синих во Франции.

Ну, и еще владелец алматинцев Кайрат Боранбаев рассказывает: "На просмотре в Челси Сатпаев играл сперва с U16, далее с U19 , а тогда с U21 , где очень уверенно себя показал. Вначале, когда он вышел за U21 , на него почти никто не пасовал, но потом он открылся, получил хороший пас и забил. После того на него играли чаще, и он оформил хет-трик. Мне показалось, после этого скауты Челси очень активизировались".

В этом сезоне – в Казахстане он начинается весной – у Сатпаева уже 13 голов и 8 ассистов в 32 матчах.

В 17 лет!

Без него никакой ЛЧ Кайрат бы не увидел, это точно.

А Боранбаев – какая его роль?

А это владелец Кайрата, которого тоже зовут Кайрат.

Его дочь Алима была замужем за внуком экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, что гарантировало Боранбаеву доступ ко всем ресурсам.

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та Кайрат Боранбаєв (праворуч) розглядають макет ресторану McDonald’s в Астані, 2016 рік. Фото - azattyq.org

Проблемы у Кайрата начались, когда к власти в Казахстане пришел Касым–Жомарт Токаев и начал подминать систему под себя. Тут-то и оказалось, что Боранбаев и газ разворовывал, и имущество чужое присваивал, и деньги отмывал – словом, в марте 2023-го его приговорили к 8 годам тюрьмы.

Чтобы избежать незабываемого путешествия в колонию общего режима, пришлось Боранбаеву переписать государству кучу имущества – нефтедобывающую компанию, месторождения, даже сеть фитнес-клубов. Еще 60 млн долларов он перечислил в госфонд "на поддержку образовательной инфраструктуры".

Короче, откупился.

Ну, и еще Боранбаев – яркое явление в казахстанском футболе, поскольку его Кайрат – единственный пока клуб Премьер-лиги, который не финансируется полностью из госбюджета.

Например, главный в республике ФК Астана получает деньги из фонда поддержки спорта Sport Qory; по разным данным, это 25-30 млн евро ежегодно.

Еще 12 клубов КПЛ финансируются акиматами (губернаторствами). В марте 2025-го СМИ писали, что они все вместе получили от местных бюджетов 18,51 млрд тенге (37 млн евро) через тендеры, где все достаточно прозрачно.

3,46 млрд тенге для Ордабасы; 2,77 млрд для Елимая; 1,90 млрд для Атырау – вот такие цифры называются.

На этом фоне Кайрат – светоч прогресса, хотя и ему тоже правительство помогает. В бюджет Алматы на 2025 год заложено 669 млн тенге на детские и юношеские команды клуба Боранбаева; таким образом, олигарх финансирует лишь профессионалов.

При цьому база Кайрата – найкраща в Казахстані – побудована саме Боранбаєвим у "назарбаєвські" часи. Це тут виховали Сатпаєва; в інших містах такого рівня інфраструктури нема.

"Когда мы пришли в Кайрат, кроме эмблемы и сгоревшей базы, к тому же еще и заложенной в банке, у него не было ничего, – рассказывал Боранбаев в интервью в 2016-м. – Нам пришлось выкупить базу, мы ее полностью перестроили и отдали детям от 7 до 13 лет. Раньше там было одно поле, теперь – четыре. И базы для детей у нас сейчас четыре. Построили школу-интернат для детей от 14 до 19 лет и основную базу первой и второй команд. За три года мы построили 17 полей, включая два полноценных крытых манежа и три натуральных поля с подогревом".

База Кайрата з висоти пташиного польоту, fckairat.com

Внутри Казахстана государственные клубы многим мозолят глаза на фоне невысокого уровня жизни, но выхода пока нет. Местная лига убыточна; матчи собирают по 3-4 тысячи зрителей, о большом ТВ–контракте смешно говорить. Без государственной помощи этот пузырь лопнет на следующий же день.

Касым-Жомарт Токаев говорит о реформах не для перемен, а для галочки:

"Призываю предпринимателей рассматривать футбол как бизнес. Пока футбольные клубы не перейдут в частные руки, дела не будут двигаться. Это общемировая практика".

А Токаев футбол любит?

По крайней мере он приложился к главному достижению казахстанского футбола – переходу из Азии в Европу.

Да-да, сразу после распада СССР Казахстан подался именно в Азию.

Возможно, он бы до сих пор там играл, если бы его встретили хоть немного гостеприимнее.

В 1995-м Елимай из Семея (Семипалатинска) пережил ужасный опыт, когда саудовский Аль-Наср, прибыв в Казахстан, тупо отказался выходить на заснеженную улицу, но вместо технического поражения по блату получил ничью 0:0 и прошел дальше.

Также местная сборная постоянно страдала от недостатка матчей: в 1995-м, например, удалось сыграть дважды – и оба раза товарняки. А в 1999-м и подавно рекорд – ноль игр!

На тот момент азиатский футбол только становился на ноги, но в Астане решили его не ждать, воспользовавшись картой: крайний северо–запад страны географически лежит западнее Уральских гор – стало быть, в Европе.

Кампанию по вступлению в УЕФА в 1990-х возглавил зять Назарбаева Рахат Алиев – тот–самый, который покончил с собой в австрийской тюрьме в 2015-м.

Ну, а помогали ему во всем россияне через вице-президента УЕФА Вячеслава Колоскова.

Легко не было. Инспекторы УЕФА, прибывшие в страну ознакомиться с состоянием местного футбола, не впечатлились достижениями степняков, и другой вице-президент Дез Кейси в отчете выступал против предоставления стране членства. На секунду, там еще жила традиция приносить в жертву животных перед играми!

Повезло, что вопрос все же вынесли на голосование, где оптимисты победили – 9 против 4.

"Кроме официальных документов вашей власти мы получили очень много обращений от команд, болельщиков и легенд. За вас просил даже прославленный лыжник Владимир Смирнов", – признавался шеф УЕФА Леннарт Юханссон, который, как любой скандинав, уважал зимние виды спорта.

Ну, и Касым-Жомарт Токаев тоже постоянно был в этом процессе как тогдашний Министр иностранных дел.

Для Казахстана это была поистине победа, ведь УЕФА и АФК – не только разные уровни, но и деньги. Кайрат за выход в основной раунд ЛЧ заработал более 20 млн евро, что вдвое превышает его годовой бюджет. В это время в Азии даже победитель местной ЛЧ получает лишь 10 млн. Да что там: в Европе успех в квалификации Лиги конференций гарантирует 750 тысяч евро, пока в Азии платят по 250 тысяч за полуфинал ЛЧ!

А еще есть различные программы, которыми казахи тоже пользуются. Так, за деньги УЕФА они открыли 128 (!) футбольных школ для девочек; построили базу для сборной в Талгаре; Дом футбола в Астане. А, например, в пандемию, УЕФА перечислил КФФ 4,3 млн евро поддержки.

"Строительство базы обошлось нам в 5 млн. евро. УЕФА дал половину из этой суммы", – говорит президент федерации Адильбек Джаксибеков.

Популистская идея возвращения в Азию ради квалификации на Мундиаль еще бродит в массах, и в 2021-м как–то набрала 42% в опросе, однако большинство казахстанцев за Европу даже несмотря на частые поражения сборной.

Успех Кайрата – еще один важный аргумент в копилку "еврооптимистов", удачно перебивающий свежие 0:6 от Бельгии.

Так чего ждать от Кайрата в ЛЧ?

Обязательно – рекордов.

Чтобы сыграть 4 выездных матча ЛЧ Кайрату придется преодолеть 44982 км. Еще никто в футбольной Европе так много не путешествовал за одну осень.

Во-вторых, их Астана уже выступала в ЛЧ в сезоне-2015/16 и в полной мере использовала фактор географии, никому не проиграв дома. 2:2 с Галатасараем, 2:2 с Бенфикой и 0:0 с Атлетико тогда зафиксировало табло, и Кайрат постарается это повторить. А вот выезды – уже необязательная программа.

European football fans will increase their geography knowledge this year. Thanks to Euro qualifying matches and Borat, many people could locate Kazakhstan on a map already but now the city of Almaty will gain prominence. Welcome to the Champions League FC Kairat. pic.twitter.com/FuWV75kWa7 — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) August 29, 2025

Также не забываем, что Лига чемпионов сместилась на зиму, когда в Казахстане очень холодно. В прошлом декабре фаны Челси приезжали сюда в рамках Лиги конференций, и их встретили –10 и обледенелый стадион. Боже, помилуй Олимпиакос, Брюгге и их фанов, которые приедут в Алматы 9 декабря и 20 января!

Last night was match to remember for the Chelsea fans who made the trip to Kazakhstan



📹: TikTok/cfchomeandaway pic.twitter.com/rUYXVT2zPm — COPA90 (@Copa90) December 13, 2024

Насчет Сатпаева – он эпизодами покажет, откуда столько хайпа. Таланты его калибра выстреливают в топ-матчах, в том их суть.

Ну, и еще – извините, казахи! – слабо верится, что выход Кайрата в ЛЧ хоть как-то повлияет на казахстанский футбол в перспективе.

Конечно, утром после сенсации с Селтиком клубный Instagram получил 150 тысяч новых фолловеров, а вратарь Анарбеков проснулся звездой. Однако это разовая история. А если в длинную, то что там дальше?

И ответ всем известен – да ничего нового.

Придет зима – и клубы снова попросят деньги у правительства, которые то с напускной строгостью и под аккомпанемент недовольства обывателей обязательно выделит. Может, даже Токаев выступит с заявлением о необходимости реформ, которое все послушно поставят на первую полосу, отлично понимая, что ничего такого не будет. А вот что будет – это убыточная лига, ужасные газоны, почти пустые трибуны и нерегулярные вспышки в Европе, прикрывающие все это, будто фиговый листок.