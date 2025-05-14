Швеция разбила Латвию, неуверенный успех США, первая победа Дании на чемпионате мира-2025

В среду, 14 мая, в рамках шестого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2025 года в элитном дивизионе запланировано проведение четырех матчей.

В первом поединке группы А сошлись Словакия и Франция, которые не теряют надежд попасть в первую четверку, чтобы выйти в плейофф. И надежды словаков будут жить дольше, поскольку они одержали вторую победу на турнире. Французы же с одним очком в активе идут предпоследними в группе.

В параллельном матче все было куда более интересно. Хотя результат первого периода настраивал на обратное - США побеждали Норвегию 4:1, а на старте второй 20-минутки счет стал еще больше. Однако впоследствии начался камбэк норвежцев, которые за следующие 35 минут четыре раза расписались в воротах Джереми Свеймена.

Поединок перешел в овертайм, где сборная США все же вырвала свою победу благодаря голу Тейджа Томпсона, который оформил хет-трик.

Во втором временном слоте состоялись еще два очень результативных поединка. Латвия снова потерпела поражение с разницей в шесть шайб. На этот раз латыши уступили Швеции со счетом 6:0. Шведы пока единственные, кто выиграл все четыре матча в основное время. Завтра, 15 мая, в этом достижении к ним может присоединиться Германия.

Пока Швеция громила Латвию, Дания добывала свою первую победу на чемпионате мира. Это произошло в игре с Казахстаном, который ничего не сумел противопоставить датчанам. Противостояние завершилось уверенным выигрышем Дании со счетом 5:1.

Чемпионат мира по хоккею - элитный дивизион

14 мая

Группа А

Словакия - Франция 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Латвия - Швеция 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Группа В

США - Норвегия 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 0:2, 1:0)

Казахстан - Дания 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Турнирная таблица Группы А

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Турнирная таблица Группы В

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Напомним, что параллельно с чемпионатом мира-2025 проходит плейоф Кубка Стэнли, в матче которого встретились Даллас и Виннипег.