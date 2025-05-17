Канада с дублем Кросби "аннигилировала" Словакию, результативная игра США и Германии на чемпионате мира-2025

В субботу, 17 мая, в рамках девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2025 года в элитном дивизионе запланировано проведение шести матчей.

В первом поединке Группы А Финляндия сделала хорошую заявку на выход в плей-офф, обыграв Латвию со счетом 2:1.

Позже Швеция выиграла шестой матч подряд, разгромив Францию. В последней встрече Группы А Канада с дублем в исполнении Сидни Кросби и Нейтана МакКиннона сокрушила Словакию 7:0.

В Группе В фанаты стали свидетелями шикарного противостояния США и Германии, которое завершилось победой американцев 6:3.

Чехия продолжила свою победную серию, на этот раз разгромив Казахстан со счетом 8:1. Игровой день Группы В закрывали Дания и Словакия. Датчане продолжают бороться за попадание в плей-офф – была оформлена разгромная победа 6:3.

Чемпионат мира по хоккею – элитный дивизион

17 мая

Группа А

Финляндия – Латвия 2:1 (0:0, 1:0, 1:0, 1:1)

Франция – Швеция 0:4 (0:2, 0:1, 0:1, 0:1)

Канада – Словакия 7:0 (2:0, 3:0, 3:0, 2:0)

Группа В

США – Германия 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Чехия – Казахстан 8:1 (1:0, 3:0, 3:0, 3:1)

Дания – Словакия 6:3 (2:1, 3:1, 3:1, 1:1)

Турнирная таблица Группы А

Standings provided by Sofascore

Турнирная таблица Группы В

Standings provided by Sofascore

Напомним, что сегодня, 17 мая, также состоялся матч плейоф Кубка Стэнли, в котором Торонто победил Флориду, за счет чего победитель серии будет определяться в седьмой игре.