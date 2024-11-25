Сокол снова разгромил Крыжинку в чемпионате Украины

В понедельник, 25 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором Крыжинка уступила действующему чемпиону Соколу.

Поединок завершился со счётом 0:7.

Старт встречи оказался за Соколем – на 7-й минуте отличился опытный защитник Всеволод Толстушко. Во второй 20-минутке довели счет до разгромного – Владимир Чердак, Вадим Мазур и Виктор Захаров.

В третьем периоде Чердак и Захаров оформили дубль, еще одна шайба на счету 16-летнего Артема Кальсина.

Победа позволила Соколу подняться на второе место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Крыжинка пока не завоевала ни одного очка в чемпионате Украины, проведя шесть поединков.

Лидером чемпионата является одесский Шторм, у которого 17 баллов за 7 поединков.

Чемпионат Украины по хоккею

25 ноября

Крыжинка (Киев) – Сокол (Киев) 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)

Напомним, что встреча команд в 4 туре также завершилась убедительной победой Сокола со счетом 5:1.