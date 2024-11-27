Киевский Сокол разгромил херсонский Днепр в чемпионате Украины

В среду, 27 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором киевский Сокол разгромил херсонский Днепр.

Встреча завершилась со счетом 10:0.

После этой победы Сокол возглавил турнирную таблицу первенства, набрав за 9 сыгранных матчей 19 очков. Столичный клуб опередил на 2 балла одесский Шторм, сыгравший на две встречи меньше (17 баллов).

Днепр с тремя очками остался на предпоследнем месте.

Чемпионат Украины по хоккею

27 ноября

Сокол – Днепр 10:0 (2:0, 4:0, 4:0)

В еще одном поединке игрового дня Шторм сыграет против Киева Кепиталз, начало в 18:00.

Напомним, 25 ноября Сокол разгромил Крыжинку.