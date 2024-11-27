Киевский Сокол разгромил херсонский Днепр в чемпионате Украины
ХК Сокіл
В среду, 27 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором киевский Сокол разгромил херсонский Днепр.
Встреча завершилась со счетом 10:0.
После этой победы Сокол возглавил турнирную таблицу первенства, набрав за 9 сыгранных матчей 19 очков. Столичный клуб опередил на 2 балла одесский Шторм, сыгравший на две встречи меньше (17 баллов).
Днепр с тремя очками остался на предпоследнем месте.
Чемпионат Украины по хоккею
27 ноября
Сокол – Днепр 10:0 (2:0, 4:0, 4:0)
В еще одном поединке игрового дня Шторм сыграет против Киева Кепиталз, начало в 18:00.
Напомним, 25 ноября Сокол разгромил Крыжинку.