Серьезное усиление: Сокол подписал нападающего Киев Кэпиталз

Хоккейный клуб Сокол подписал нападающего Киев Кэпиталз Даниила Тищенко.

Об этом информирует пресс-служба команды.

О деталях сделки не сообщается. Даниил Тищенко является одним из самых результативных форвардов Украины.

В сезоне-2023/24 Тищенко записал в свой актив 16+9 результативных действий. А в предыдущем сезоне в активе нападающего 15 голов и 8 передач в регулярном сезоне, плюс еще 2+1 в плей-офф.

Напомним, недавно Сокол объявил о подписании контракта с 24-летним голкипером Даниилом Макаренко. Ранее Сокол объявил о прекращении сотрудничества сразу с пятью хоккеистами команды.

Также сообщалось, что вратарь Сокола и сборной Украины Богдан Дьяченко стал игроком польской Полонии Бытом.