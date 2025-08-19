Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Хоккей

Серьезное усиление: Сокол подписал нападающего Киев Кэпиталз

Микола Дендак — 19 августа 2025, 12:05
Серьезное усиление: Сокол подписал нападающего Киев Кэпиталз
Данило Тищенко
ХК Сокіл

Хоккейный клуб Сокол подписал нападающего Киев Кэпиталз Даниила Тищенко.

Об этом информирует пресс-служба команды.

О деталях сделки не сообщается. Даниил Тищенко является одним из самых результативных форвардов Украины.

В сезоне-2023/24 Тищенко записал в свой актив 16+9 результативных действий. А в предыдущем сезоне в активе нападающего 15 голов и 8 передач в регулярном сезоне, плюс еще 2+1 в плей-офф.

Напомним, недавно Сокол объявил о подписании контракта с 24-летним голкипером Даниилом Макаренко. Ранее Сокол объявил о прекращении сотрудничества сразу с пятью хоккеистами команды.

Также сообщалось, что вратарь Сокола и сборной Украины Богдан Дьяченко стал игроком польской Полонии Бытом.

Київ Кепіталз

Киев Кэпиталз подписали игрока сборной Латвии
Киев Кэпиталз подписал бывшего нападающего Целье
Киев Кэпиталз усилил состав бывшим нападающим Сокола
Украинский хоккей в движении: кто куда подался в межсезонье 2025 года
Участник трех Олимпиад и экс-игрок НХЛ: Киев Кэпиталз подпишет известного латвийца

Последние новости