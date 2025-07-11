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Сокол усилился бывшим голкипером Кременчуга

Олексій Мурзак — 11 июля 2025, 16:14
Сокол усилился бывшим голкипером Кременчуга
Данило Макаренко
ХК Сокіл

Сокол объявил о подписании контракта с 24-летним голкипером Даниилом Макаренко.

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Игрок, который предыдущий сезон провел в составе киевской  Крыжинки и помог студенческой сборной Украины добыть бронзу Всемирной Универсиады, дополнил вратарскую бригаду команды, в которую также входит опытный Олег Петров.

Макаренко – воспитанник Днепровских Волков. Дома Даниил тренировался и играл до весны 2016-го, а затем на один сезон выезжал в Словакию, где в течение года работал в системе юношеской команды НОВА из Братиславы. Вернувшись домой, Макаренко в 2019-м стал серебряным призером юниорского чемпионата Украины (U-19) в составе днепровского Динамо, а в 2019/20-м выступал в канадской WSHL за Берргид Бомберз.

Во взрослом хоккее Даниил дебютировал в сезоне-2020/21 в составе киевских Ледяных Волков. После начала полномасштабной войны Макаренко два года выступал за Кременчуг, в составе которого дважды стал серебряным призером чемпионата Украины. С осени 2024 года Даниил играл за Крыжинку.

Ранее Сокол объявил о прекращении сотрудничества сразу с пятью хоккеистами команды.

Также сообщалось, что вратарь Сокола и сборной Украины Богдан Дьяченко стал игроком польской Полонии Бытом.

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