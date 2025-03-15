Серия жива: Сокол одолел Кременчуг в матче плей-офф чемпионата Украины
Кременчуг уступил киевскому Соколу в рамках четвертого матча полуфинальной серии плейоф чемпионата Украины по хоккею.
Поединок завершился со счетом 1:3.
Сокол повел в счете в первом периоде, когда Виктор Захаров реализовал большинство.
Игру при этом счете прервали в начале третьей 20-минутки из-за воздушной тревоги. В итоге встречу перенесли на следующий день.
Доигровку активнее начали хозяева площадки, которые смогли сравнять счет после шайбы Виталия Ляльки. Однако почти сразу 19-летний Максим Жеребко снова вывел киевлян вперед.
Плейоф чемпионата Украины по хоккею
Полуфинал, 15 марта, 4-й матч
Кременчуг – Сокол 1:3 (0:1, 0:0, 0:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 10:08 Захаров, 1:1 – 42:16 Лялька, 1:2 – 46:00 Жеребко, 1:3 – 55:00 Бурдаков
Напомним, первые два три матча завершились неожиданными поражениями столичного коллектива – 1:3, 0:3, 3:5.
Матчи в серии продлятся до четырех побед одного из клубов. Трансляции всех поединков серии плейофф на YouTube-канале Setanta Sport. Во втором полуфинале Киев Кэпиталз встречается со Штормом из Одессы.