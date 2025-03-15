Серия жива: Сокол одолел Кременчуг в матче плей-офф чемпионата Украины

Кременчуг уступил киевскому Соколу в рамках четвертого матча полуфинальной серии плейоф чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счетом 1:3.

Сокол повел в счете в первом периоде, когда Виктор Захаров реализовал большинство.

Игру при этом счете прервали в начале третьей 20-минутки из-за воздушной тревоги. В итоге встречу перенесли на следующий день.

Доигровку активнее начали хозяева площадки, которые смогли сравнять счет после шайбы Виталия Ляльки. Однако почти сразу 19-летний Максим Жеребко снова вывел киевлян вперед.

Плейоф чемпионата Украины по хоккею

Полуфинал, 15 марта, 4-й матч

Кременчуг – Сокол 1:3 (0:1, 0:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 10:08 Захаров, 1:1 – 42:16 Лялька, 1:2 – 46:00 Жеребко, 1:3 – 55:00 Бурдаков

Напомним, первые два три матча завершились неожиданными поражениями столичного коллектива – 1:3, 0:3, 3:5.

Матчи в серии продлятся до четырех побед одного из клубов. Трансляции всех поединков серии плейофф на YouTube-канале Setanta Sport. Во втором полуфинале Киев Кэпиталз встречается со Штормом из Одессы.