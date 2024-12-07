Сокол одолел Кременчуг в чемпионате Украины

Сегодня, 7 декабря, киевский Сокол на выезде обыграл Кременчуг в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счётом 2:1.

Хозяева первыми открыли счет во встрече, в конце первого периода отличился Виталий Лялько.

Сокол смог перевернуть игру во второй 20-минутке. Виктор Захаров в большинстве восстановил паритет, а через несколько минут 19-летний Максим Жеребко вывел киевлян вперед.

Победа позволила киевлянам на расстояние 1 балла приблизить к лидеру – Киев Кепиталз, Кременчуг занимает 4 место в турнирной таблице. У команды 18 очков за 10 сыгранных матчей.

Чемпионат Украины по хоккею

7 декабря

Кременчуг - Сокол 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Накануне, 6 декабря, Киев Кепиталз уверенно обыграл Днепр из Херсона. Эта победа позволила столичным закрепиться в качестве лидера чемпионата,