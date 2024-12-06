Киев Кепиталз разгромил Днепр в чемпионате Украины

В пятницу, 6 декабря, состоялся матч чемпионата Украины, в котором Киев Кепиталз принимал херсонский Днепр.

Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Несмотря на такой результат, первую шайбу забросили херсонцы. Киевляне ответили еще в первом периоде, а во втором вышли вперед, реализовав большинство.

Решающим же стал третий период, когда Киев Кэпиталз забил трижды и снял все вопросы относительно победителя игры. Стоит отметить Себастьяна Карпенко, отличившегося трижды.

Чемпионат Украины по хоккею

6 декабря

Киев Кепиталз – Днепр Херсон 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 - 15:44 Цюра, 1:1 - 18:55 Карпенко, 2:1 - 29:51 Карпенко, 3:1 - 41:26 - Карпенко, 4:1 - 43:31 Кривоножкин, 5:1 - 47:09 Олейник

Столичный клуб проводит отличный сезон, набрав за 11 матчей 26 очков, что позволяет возглавлять турнирную таблицу.

Днепр является одним из аутсайдеров чемпионата Украины. Херсоне набрали только 3 зачетных балла за 11 игр и имеют одну из самых плохих разниц забитых и пропущенных шайб – 18:76.

Накануне стало известно, что два хоккеиста молодежной сборной Украины завершили карьеру в 20 лет.