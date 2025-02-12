Сокол одолел Кременчуг, Шторм разгромил Крыжинку в чемпионате Украины

В среду, 12 февраля, состоялось два матча чемпионата Украины по хоккею.

Лидер дивизиона Сокол на выезде обыграл Кременчуг со счетом 4:3. Победу столичному клубу в третьем периоде принесли голы Дениса Бородая и Максима Разумова.

В то же время в Одессе местный Шторм второй раз за два дня обыграл абсолютного аутсайдера чемпионата Крыжинку, которая до сих пор остается единственной командой без набранных очков в этом сезоне. Встреча завершилась со счетом 9:0.

Отметим, что матчи прерывались из-за воздушной тревоги.

Чемпионат Украины

12 февраля

Кременчуг – Сокол 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 01:07 Целогородцев, 1:1 – 02:31 Бородай, 2:1 – 04:48 Лялька, 2:2 – 18:43 Ромашенко, 3:2 – 35:21 Брага, 3:3 – 43:00 Бородай, 3:4 – 52:23 Разумов

Шторм – Крыжинка 9:0 (3:0, 4:0, 4:0, 2:0)

Напомним, что вчера Киев Кэпиталз выиграл свой матч, за счет чего догнал Сокол в таблице чемпионата Украины.