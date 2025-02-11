Киев Кэпиталз разгромил Днепр и догнал Сокол в чемпионате Украины

Киев Кэпиталз обыграл херсонский Днепр в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счетом 10:3.

Благодаря этой победе Кэпиталз догнал Сокол в турнирной таблице чемпионата – теперь у команд по 51 баллу. Днепр остался на 5-й строчке с 12 очками в активе.

Чемпионат Украины по хоккею

Регулярный чемпионат, 11 февраля

Днепр Херсон – Киев Кэпиталз 3:10 (1:3, 1:4, 1:3)

Напомним, в первом матче игрового дня одесский Шторм забросил 12 шайб киевской Крыжинке.

Накануне тренерский штаб юношеской сборной Украины U-17 по хоккею определился с окончательным составом на европейский юношеский фестиваль Бакуриани-2025, который пройдет в Тбилиси (Грузия).