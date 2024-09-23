Раскол в Федерации хоккея Украины: два президента и туманные перспективы

Накануне Федерация хоккея Украины получила нового президента организации – им стал Сергей Мазур. Избрание нового президента организации состоялось на Генеральном конгрессе Федерации хоккея Украины, состоявшемся в воскресенье, 22 сентября, в Кременчуге. В ходе конгресса, кроме нового руководителя организации, также избрали членов Совета ФХУ и внесли изменения в устав Федерации.

Примечательно, что эту новость сообщил не портал ФХУ, а хоккейный клуб Кременчуг на своей странице в Facebook. Позднее новость опубликовал также сайт ihfua.com, не имеющий отношения к порталу fhu.com.ua. Оба сайта позиционируют себя как официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Согласно сообщению, кандидатуру Сергея Мазура на должность нового президента Федерации хоккея Украины поддержали все 46 из 66 членов конгресса. В то же время, решение об избрании Мазура было принято единогласно: 20 членов конгресса зарегистрировались, но не присутствовали на нем.

Сергей Мазур, 56-летний функционер и бывший президент ХК Кременчуг начал свою карьеру в хоккее в 2005 году, когда создал любительскую команду Кременчуг. Впоследствии она стала основой для создания одноименного клуба 2010-го. В 2015 году Мазур занимал должность генерального менеджера сборной Украины по хоккею, когда президентом организации был Анатолий Брезвин.

В должности президента Федерации хоккея Украины Мазур сменил Георгия Зубко. Он возглавлял организацию с 2020 года, а перед этим в течение четырех лет занимал должность вице-президента. Но именно здесь начинается самое интересное.

Скандал вокруг выборов

Пылкие споры вокруг выборов президента ФХУ велись уже достаточно давно. Еще в средине июля Дисциплинарный комитет ФХУ приостановил полномочия 7 членов Совета федерации. Тогда же на официальном сайте федерации была опубликована информация о попытке "захвата и совершения действий по препятствованию законной деятельности и интересам Федерации хоккея Украины".

Комментируя приостановку полномочий членов Совета федерации нашему изданию, Зубко рассказал о произошедшей в июне "попытке мятежа". По его словам, накануне конгресса организации было проведено совещание под руководством бывшего президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина, которое финализировало вопрос отстранения руководства федерации.

Тогда Зубко отмечал: "7 июня 2024 года был внеочередной конгресс. Конгресс был сорван, потому что накануне вечером было проведено совещание под руководством Анатолия Брезвина (бывший президент ФХУ – прим.), которое финализировало вопрос отстранения руководства федерации. Тогда стало окончательно понято о мятеже. .После этого действительно мы получили разные сообщения.

Далее мы получили обращение военного о спецоперации по смене руководства на пророссийских людей. Мною был подан запрос в дисциплинарный комитет, это независимый отдельный орган спортивного правосудия, утвержденный советом федерации. В обращении была просьба об обеспечении временного отстранения этих лиц для того, чтобы они могли спокойно законным способом доказать свою невиновность и продолжить работу.

Это не исключение, не лишение, а временная приостановка полномочий. Более того, совет остается правомерным, все исполнительные органы работают, и это никоим образом не должно было повлиять на работу организации. Но дальше не состоялось заседание членов совета, не было кворума. А другие члены провели фактически незаконное собрание, потому что исключительно президент по уставу имеет право собирать совет. Члены совета во главе с Брезвиным незаконным способом приняли решение самостоятельно провести заседание, что только подтверждает намерения незаконно вернуться к власти. Да мы это воспринимаем".

Георгий Зубко Instagram

Однако процесс раскола в Федерации продолжился. И в середине августа кандидатом на пост президента ФХУ стал Сергей Мазур, который до этого был президентом хоккейного клуба Кременчук. По условиям выборов он не мог быть кандидатом на должность главы Федерации хоккея Украины в статусе главы клуба. А накануне, за два дня до выборов, Мазур сообщил в комментарии Tribuna.com о попытке Зубко "заблокировать проведение выборов из-за запрета суда".

В частности, Мазур отметил: "Смотрите, мы хотим провести выборы президента ФХУ в соответствии с уставом. Больше ничего мы не хотим. Прошло 4 года с того момента, как Зубко стал президентом. Мы делаем все в соответствии с уставом. Зубко пытается заблокировать проведение выборов через решение суда, запретить проводить Генеральный Конгресс, запретить внесение решения в реестр Минюста. Если спрашивать, кто из нас рейдер, то приёмы и методы, которые использует Зубко – это исключительно эта история.

Моя позиция как кандидата на пост президента ФХУ – и уже не президента Кременчука – в том, что, неважно, пусть Зубко выходит на выборы. Пусть баллотируется и пусть за него проголосуют люди. И никаких вопросов не возникает, вот и все. Есть четкий список, кто за кого голосует.

Мы ни в коем случае не хотим навредить хоккею. Хотим, чтобы состоялся Конгресс и чтобы люди, являющиеся делегатами Конгресса, дали свою оценку работе действующего президента. И если выберут нового, то выберут нового. Не меня, так кого-либо другого. Для меня вообще эта история достаточно болезненна", – сказал Мазур.

И вот, 22 сентября. Кременчук, президентом которого был Мазур, объявил об избрании экс-председателя клуба на должность главы Федерации хоккея Украины.

Открытые выборы и утверждения членов Совета

Генеральный конгресс ФХУ накануне состоялся в Кременчуге. Помимо выборов президента Федерации, делегаты Конгресса пересмотрели устав ФХУ в вопросе положения о тайном проведении выборов. Члены Конгресса проголосовали в пользу открытого голосования.

Кроме того, был утвержден Совет ФХУ, в который вошли 22 человека. Среди них были и все семь ранее отстраненных членов организации: Андрей Бущан, Евгений Грищенко, Вадим Сысюк, Андрей Срюбко, Константин Таратута, Михаил Царенко, Олег Юдин, Александра Слатвицкая и экс-тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук, в отношении которого ФХУ ранее сообщала об антиукраинской деятельности. Год назад, в сентябре 2023-го, была обнародована информация о наличии действительного российского паспорта у тренера сборной Украины Вадима Шахрайчука и письмо от Службы безопасности Украины в Министерство молодежи и спорта по этому поводу с мая 2023 года. За несколько дней до этого Шахрайчук был отстранен от работы в должности главного тренера сборной Украины.

В ближайших планах – проведение Кубка Украины

Говоря о состоявшемся в Кременчуге Генеральном конгрессе ФХУ, Сергей Мазур в комментарии Чемпиона отметил: "У нас все было цивилизованно. Приехало 46 делегатов из всех регионов Украины. Все зарегистрировались должным образом, все происходило по протоколу. Никаких эксцессов не было.

Впереди – много работы. Ближайшие планы сейчас нужно зарегистрировать все документы в Минюсте, чтобы все было по закону. А дальше уже будем отрабатывать команду, смотреть, кто на своем месте, кто не на своем».

Что касается чисто спортивных проектов, то в центре внимания сейчас – Кубок Украины. "Хотели его провести в Одессе, однако, не успели подготовить там Дворец спорта. Поэтому Совет Федерации принял решение провести турнир в Кременчуге. И 26-29 сентября у нас будет проводиться это соревнование. 7 команд заявилось на Кубок, это обнадеживает. Работа по проведению соревнований велась, ведется и будет вестись, никто не останавливается.

Также мы общаемся с тренерским штабом сборных. Они все у нас, как говорится, рядом. Кто работает в Кременчуге, кто приехал сюда недавно. Кстати, одесский Шторм прибыл. Мы им дали такую возможность потренироваться у нас, потому что в Одессе льда нет, а мы стараемся помогать всем командам, чтобы они были в равных условиях, готовились к игре. Потому что без льда на земле так много не потренируемся. Надо иметь навыки как теоретические, так и практические.

Еще раз подчеркну, если в прошлом году было шесть команд-участниц Кубка, то в этом году будет семь команд. Потихоньку прибавляется количество участников. Но в чемпионате, вероятнее всего, будет шесть команд. Команда из Винницы (ХК ШВСМ Берсерки) еще не очень готова, будет выступать в молодежном чемпионате.

Незаконный и нелегитимный

Со своей стороны Георгий Зубко считает конгресс, проведенный 22 сентября, самопровозглашенным, нелегитимным и проведенным в обход устава Федерации хоккея и действующего законодательства Украины.

В комментарии Чемпиону он, со своей стороны, отметил: "Инициатива по созыву этого "конгресса", озвученная частью членов Совета Федерации 19 июля 2024 года, была осуществлена незаконно. Протокол этого собрания не зарегистрирован в Минюсте. В настоящее время возбуждено уголовное производство" и продолжаются следственные действия по попытке незаконного захвата власти в ФХУ.

Мы продолжаем работать в обычном режиме и составе Федерации. Нам жаль, что из-за таких действий, обусловленных собственными амбициями Анатолия Брезвина, Сергея Мазура и других лиц, страдает украинский хоккей. Их шаги направлены исключительно на разрушение и желание власти любым способом.

Анатолий Брезвин Телеграф

Генеральный Конгресс Федерации состоится в конце этого года в соответствии с действующим уставом. Точная дата и место проведения будут объявлены на ближайшем заседании Совета Федерации", – отмечает Зубко.

Новый скандал, спустя три года

Интересно, что нынешний скандал далеко не первый в украинском хоккее. А в 2021-м, всего каких-то три года назад происходили события и покруче. Весной того года Федерация хоккея Украины под руководством Георгия Зубко заявила, что не будет подписывать новый контракт с Украинской хоккейной лигой, а намерена самостоятельно организовывать чемпионат Украины сезона 2021/22. Правда, в Лиге заявили, что контракт действует до весны 2022, поэтому еще один чемпионат УХЛ точно проведет.

Тогда руководители Федерации и Лиги обменивались многочисленными обвинениями. В частности, владелец ХК Донбасс и основатель УХЛ Борис Колесников утверждал, что Федерация уничтожила детско-юношеский хоккей, а Георгий Зубко, в свою очередь, говорил, что ему завидуют и мешают вывести хоккей на новый уровень. Стороны спорили и по поводу лимита на легионеров, и по поводу участия в еврокубках, и по ситуации с расистским скандалом вокруг игрока Донбасса Джейлена Смерека.

В конце концов, чемпионат Украины был разделен на два – новосозданную Суперлигу и УХЛ. А в январе 2022 года ФХУ на своем официальном сайте опубликовала список всех лиц, причастных к созданию Суперлиги Украины, получивших дисквалификацию на сезон 2021/22. В общей сложности список насчитывал 171 человек, из которых 140 – это непосредственно хоккеисты, представляющие клубы: Альтаир, Белый Барс, Донбасс, Краматорск, Мариуполь и СК Сокол.

Именно эти клубы из-за конфликта с ФХУ вышли из УХЛ (кроме Сокола, который был создан позже) и создали свой чемпионат – Суперлигу. Однако его не признали не только ФХУ, но и Международная федерация хоккея. Кроме того, были наказаны также судьи, тренеры и функционеры.

Впрочем, 24 февраля 2022 года изменила жизнь Украины, а хоккей возродился уже осенью 2022-го - единственным и неделимым чемпионатом.

И теперь украинский хоккей идет в новый раскол?