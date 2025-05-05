Кросби впервые за 10 лет сыграет на чемпионате мира

Капитан Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби будет представлять сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Кросби присоединяется к генменеджеру "пингвинов" Кайлу Дубасу, который занимает аналогичную должность в сборной.

Это будет третье выступление Кросби за сборную Канады на чемпионате мира (2006, 2015) и первое с тех пор, как он был капитаном команды, которая завоевала золотую медаль в 2015 году.

В целом это девятое выступление за сборную Канады на международном уровне. Последний раз он играл в составе национальной команды в феврале этого года на турнире Четырех наций.

Кросби отыграл свой 20-й сезон в НХЛ, но Питтсбург не сумел пробиться в плей-офф.

Всего на счету нападающего 1676 (618 шайб) очков, это девятый результат в истории НХЛ и лучший среди еще выступающих игроков. Он занимает четвертое место по количеству очков в одной франшизе, уступая Горди Хоу (1809 с Детройт Ред Уингз), Стиву Айзерману (1755 также в Детройте) и Марио Лемье (1723 с Питтсбургом).

Питтсбург выбрал Кросби на драфте-2005 под №1. Вместе с командой Сидни трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В сезоне-2007/2008 команда была финалистом НХЛ.

Также хоккеист получил множество личных наград. В частности, в 2007 и 2014 году становился обладателем Арт Росс Трофи, который вручают лучшему игроку по системе гол + пас по итогам регулярного чемпионата.

Вместе со сборной Канады дважды становился Олимпийским чемпионом (2010 и 2014), а в 2015 году выиграл чемпионат мира.