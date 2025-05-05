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Кросби впервые за 10 лет сыграет на чемпионате мира

Руслан Травкін — 5 мая 2025, 11:44
Кросби впервые за 10 лет сыграет на чемпионате мира
Cідні Кросбі
НХЛ

Капитан Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби будет представлять сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Кросби присоединяется к генменеджеру "пингвинов" Кайлу Дубасу, который занимает аналогичную должность в сборной.

Это будет третье выступление Кросби за сборную Канады на чемпионате мира (2006, 2015) и первое с тех пор, как он был капитаном команды, которая завоевала золотую медаль в 2015 году.

В целом это девятое выступление за сборную Канады на международном уровне. Последний раз он играл в составе национальной команды в феврале этого года на турнире Четырех наций.

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Кросби отыграл свой 20-й сезон в НХЛ, но Питтсбург не сумел пробиться в плей-офф.

Всего на счету нападающего 1676 (618 шайб) очков, это девятый результат в истории НХЛ и лучший среди еще выступающих игроков. Он занимает четвертое место по количеству очков в одной франшизе, уступая Горди Хоу (1809 с Детройт Ред Уингз), Стиву Айзерману (1755 также в Детройте) и Марио Лемье (1723 с Питтсбургом).

Питтсбург выбрал Кросби на драфте-2005 под №1. Вместе с командой Сидни трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В сезоне-2007/2008 команда была финалистом НХЛ.

Также хоккеист получил множество личных наград. В частности, в 2007 и 2014 году становился обладателем Арт Росс Трофи, который вручают лучшему игроку по системе гол + пас по итогам регулярного чемпионата.

Вместе со сборной Канады дважды становился Олимпийским чемпионом (2010 и 2014), а в 2015 году выиграл чемпионат мира.

Сідні Кросбі

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