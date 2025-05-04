Высоко взлетели. Турбулентность. Жесткая посадка: 5 причин, почему сборная Украины не вышла в элиту

Наверное, если бы неделю назад кто-то сказал, что болельщики хоккея в Украине будут расстроены от невыхода в элиту, а не от возвращения в дивизион IB, это вызвало бы если не шок, то по крайней мере недоумение.

Игроки сборной Украины выступили демиургами, мессиями, едва ли не богами – подарили надежду фанатам – и самим себе, конечно, – и сами же ее забрали. Отчаяние. Большое отчаяние. Оно было написано слезами на лице большинства сборников, хоть и в хоккей играют только настоящие мужчины. Men don't cry такая же ложь, как и money has no smell.

Возможно, немного и неправильно искать причины для критики после выступления, которое по итоговому результату в целом заслуживает 5+. Мы этого и не будем делать. Мы подведем итоги, которые помогут двигаться дальше... А дальше – новые вершины.

Причина №1. Игра в большинстве

31 минута и 51 секунда. Именно столько времени "сине-желтые" были в большинстве. Это с запасом лучший показатель турнира.

Скриншот iihf.com

Всего 17 количественных преимуществ. Ни одно реализовано не было. Даже румыны, которые полностью провалили домашний ЧМ, сумели раз использовать формат 5 на 4.

Лидером стали японцы – 4/15. Показали свое умение "самураи" и в очном поединке против команды Дмитрия Христича.

Хорошо, можно как-то оправдать такие действия против Италии и Великобритании. Эти команды и к турниру, и к личным встречам подходили в статусе фаворитов. Еще как-то можно объяснить это в поединке с Польшей – крепкая команда. С Румынией счет не заставлял выкладываться на полную, ведь там уже за первые 10 минут удалось комфортно оторваться, трижды отправив шайбу в сетку ворот.

Но с Японией... Нет, никто не умаляет уровень команды из Азии (тем более, мы не можем в официальном матче их одолеть 10 лет). Здесь о другом. А именно: японцы подошли к матчу без двух основных игроков, не имели никакой турнирной мотивации, а самое главное дважды (!) оставались в формате 3 на 5.

За эти большинства было все: броски, контроль шайбы в зоне соперника, и даже досадные ошибки, которые приводили к удалению в составе сборной Украины. Тот же Денискин получил штраф, когда имели преимущество в два игрока.

Если бы сборная вышла в элиту сразу после дивизиона IB – это было бы чудом. Если бы в элиту вышла команда, которая за пять матчей имеет 0% реализации количественного преимущества – это было бы чудо №2.

Причина №2. Защита сыграла надежно, но не ярко

За 5 матчей ни один из защитников не отметился заброшенной шайбой. Да, это не их основная работа, но и Игорь Мережко, и Филипп Пангелов-Юлдашев имеют мощный удар.

Бросков от них было мало. Причем иногда случались моменты, которые особенно обидно вспоминать: сломалась клюшка, заблокировал соперник, промах по шайбе.

Не хватило и набросов на ворота соперников. Если посмотреть, то большинство голов сборной – это исключительно заслуга игроков линии нападения (особенно, первого звена, но об этом позже) индивидуальными действиями или быстрым розыгрышем шайбы после перехватов вследствие активного прессинга.

Понимаю, уровень соперников в этой лиге значительно выше. За два предыдущих ЧМ Мережко за 10 матчей забросил 7 шайб, Пангелов-Юлдашев – 4 шайбы за 9 поединков.

Статистика Игоря Мережко на прошлогоднем ЧМ в дивизионе IB Скриншот eliteprospects.com

Статистика Пангелова-Юлдашева на прошлогоднем ЧМ Скриншот eliteprospects.com

Повторю на всякий случай. Все все понимают. Без сомнения, даже четвертое звено итальянцев и британцев имеет более высокий уровень, чем первые звенья прошлогодних соперников. И все же хочется и шайб, и остроты в атаке.

Причина №3 Первое звено - супер. А дальше?

У нас слабый чемпионат. И с каждым годом становится только слабее. Эти тезисы звучат каждый год.

Глядя на статистику этого турнира, закрадывается мысль, что лучшие мастера этой игры с украинским паспортом выступают на родине.

Виктор Захаров забросил 6 шайб. Ему 31 год. Форвард за карьеру лишь раз играл за рубежом – сезон-2014/15 провел в Казахстане. Остальные годы играл за Сокол, Донбасс, Легион (Калуш) и снова Сокол.

Еще один форвард киевлян Денис Бородай был наиболее раскованным в нападении. Не стеснялся идти в обыгрыш на скорости, бросать (чего стоит гол в ворота Великобритании), просто обострять.

22-летний Денис в прошлом году в 5 матчах против слабых соперников набрал лишь 1 ассист и не забросил ни одной шайбы. Но год игры в родной лиге не занизил его уровень, а наоборот. Он прекрасно вписался в первое звено к Захарову и Денискину.

Лидеры первого звена попали в тройку лучших игроков турнира Скриншот iihf.com

А вот другие звенья не смогли поддержать этот уровень. Тройка Захаров (6) – Денискин (4) – Бородай (1) забросила 11 шайб из 16. Прямо Грецки – Курри – Андерсон из Эдмонтона 80-х.

Причина №4. Травма Дяченко

Александру Левшину всего 18 лет. Как для своего возраста он играет очень надежно. Достаточно просмотреть все шесть пропущенных шайб, чтобы убедиться, что ни одна из них, как говорится, не "вратарская". Безусловно, шансы спасти были, но голы "рабочие". Их могли пропустить как любитель в каком-то ТРЦ, так и Конор Хеллибак или Мартин Бродер. Такой уж этот хоккей, что здесь для голкипера и шайба-две за матч – уже неплохой результат

Все познается в сравнении. Богдан Дяченко провел абсолютно феноменально все свои 3 поединка. Голкипер киевского Сокола (и снова – из нашего родного чемпионата!) пропустил лишь трижды, совершил 83 сейва (96,51%), сделал 1 из 2 шатаутов на турнире, выиграл серию буллитов против итальянцев, парировав все 4 попытки представителей "Скуадры Адззуры".

А вот Левшин в буллитах не выручил – две попытки британцы реализовали, а третий раз подстраховала перекладина. Если бы победа была в том матче, то по итогам турнира у нас было бы 10 очков и выход в сильнейший дивизион.

Однако история не знает понятия "а что если бы". Возможно, обыграв Великобританию, не было бы ротации голкиперов, а если и была бы, то не факт, что Богдан показал бы такой перформанс.

Короче говоря, наш последний рубеж был защищен надежно, однако хотелось бы, чтобы и в последней игре ворота защищал именно Дяченко.

Статистика голкиперов на чемпионате мира Скриншот iihf.com

Причина №5. Психологию не натренируешь

Откровенно говоря, именно Япония прогнозировалась главным конкурентом для "сине-желтых". То есть, держать в голове важность этого матча надо было заранее, еще до начала мирового первенства.

Вероятно, именно для этого и проводили товарищеский матч накануне чемпионата мира. Тогда победа была за сборной Украины.

А вот в официальных матчах представители страны Восходящего Солнца обыгрывают украинцев уже 8 матчей подряд – каждый раз в основное время. Разница шайб ужасает – 13:34.

Даже поражение 3 мая было допустимым – лишь бы не в основное время. Но и этого не получилось. Реванш будет через год.

iihf.com

Если удалось забрать очки у британцев, обыграть Италию и "вынести" Румынию с Польшей, то может, японцы не такие уж и непобедимые?

Комбинации были. Характер не сдаться после 1:3 в счете также проявили, а ментальности победителя не хватило.

Главное верить в свои силы. Если уж полетели, то махать крыльями надо до конца, потому что турбулентность и надежда на другие команды до добра не доводит. Готовьтесь падать. Никто не станет стелить соломку для смягчения падения.

Такова уж натура украинского болельщика. Вы показали, что можете – мы поверили.