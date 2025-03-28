Кросби превзошел невероятный рекорд Гретцки

Звездный ветеран Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби стал новым рекордсменом Национальной хоккейной лиги. Он 20 сезонов подряд набирает в среднем 1 очко за игру.

Об этом сообщил сайт НХЛ.

Питтсбург проиграл Баффало со счетом 3:7, а сам забросил шайбу и довел количество набранных очков по системе "гол+пас" до 80. Даже если в заключительных 8 поединках он не наберет баллов, то все равно не опустится ниже одного очка за матч по итогам регулярного чемпионата.

Предыдущим рекордсменом был легендарный Уэйн Гретцки. У бывшего лидера Лос-Анджелеса и Эдмонтона 19 сезонов, когда он завершал сезон НХЛ с не менее 1 очком в среднем за игру.

Legends chase records. Crosby rewrites them.



Tonight Sidney Crosby clinches his 20th point-per-game season, surpassing Wayne Gretzky for the most in @NHL history. pic.twitter.com/nmWwKOtTjy — Penguins PR (@PenguinsPR) March 27, 2025

Уэйн прервал свою серию лишь в последнем чемпионате в карьере, когда играя за Рейнджерс, набрал лишь 62 очка за 70 поединков.

Всего на счету Кросби 1676 (618 шайб) очков, это девятый результат в истории НХЛ и лучший среди действующих игроков. Он занимает четвертое место по количеству очков в одной франшизе, уступая Горди Хоу (1809 с Детройт Ред Уингз), Стиву Айзерману (1755 с Детройтом) и Марио Лемье (1723 с Питтсбургом).

Питтсбург выбрал Кросби на драфте-2005 под №1. Вместе с командой Сидни трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В сезоне-2007/2008 команда была финалистом НХЛ.

Также хоккеист получил множество личных наград. В частности, в 2007 и 2014 году становился обладателем Арт Росс Трофи, который вручают лучшему игроку по системе гол + пас по итогам регулярного чемпионата.

Вместе со сборной Канады дважды становился Олимпийским чемпионом (2010 и 2014), а в 2015 году выиграл чемпионат мира.