Эдди Шек: Юки, о котором написали песню, возглавлявшую чарты

Спортсменов, о которых слагали песни, объективно немного. Одним из таких является Эдди Шек, звезда НХЛ 1960-х годов. Наибольших успехов он достиг, играя за Торонто Мейпл Лифс, с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Эдди Шек некоторое время был чрезвычайно популярным – не только за яркую игру, но и благодаря веселому нраву, из-за которого получил прозвище The Entertainer (Конферансье). И нам очень приятно, что он принадлежит к большой группе Юки (Uke) – игроков НХЛ украинского происхождения.

Неграмотный мясник из Онтарио

Эдвард Стивен Филлип Шек родился в Садбери, Онтарио, 11 февраля 1937 года в бедной семье украинских иммигрантов Билла и Лены Шаков. Фамилия указывает на происхождение семьи из Галичины: сегодня фамилия Шак чаще всего встречается в Старосамборском районе Львовской области.

У Эдди была старшая сестра по имени Мэри. В детстве парню было трудно учиться в школе из-за болезней, которые мешали ему посещать занятия. Он рано бросил учебу, оставшись не письменным.

Эдди начал работать продавцом в мясном магазине, а в 1952 году пришел в команду Гвельф Билтморс из хоккейной ассоциации Онтарио (Гвельф – город в провинции Онтарио). Он впоследствии стал одной из звезд команды: на пятом году (сезон 1956-57) Шек в 52 играх забил 47 голов, сделал 57 результативных передач и стал вторым по количеству очков в лиге. После этого он был включен в юниорскую команду Всех звезд лиги.

Играя за Гвельф Билтморс, Эдди параллельно работал: продавцом на мясном рынке и водителем на грузовике с углем. Благодаря работе он чрезвычайно окреп физически и был значительно сильнее своих ровесников. Также он проявил талант продавца, развив общительные и разговорчивые навыки – что впоследствии принесло ему прозвище Конферансье. Эдди играл левого крайнего форварда и выделялся габаритами: во взрослом возрасте его рост равнялся 185 см, а вес составлял 91 кг.

Длинноногая звезда НХЛ

Гвельф Билтморс был фарм-клубом Нью-Йорк Рейнджерс. Поэтому естественно, что в 1957 году Эдди Шека пригласили в Нью-Йорк. Правда, он начал с того, что в тренировочном лагере поссорился с главным тренером Филом Уотсоном и был отправлен в Провиденс Редз, фарм-клуб Рейнджерс в АХЛ (Американской хоккейной лиге).

Эдди набрал в 35 матчах за Редз 34 очка (16 голов, 18 передач), однако доиграть полный сезон не смог из-за перелома ноги. Но его показатели произвели впечатление, и на протяжении двух с половиной следующих сезонов он играл за Рейнджерс.

Эдди Шек Getty Images

Впрочем, Шек был недоволен тем, что в клубе его видели не бомбардиром, как это было в юниорском хоккее, а использовали "на подхвате". Он был так называемым 10-м форвардом, не входя в три основные тройки. Из-за этого Эдди продолжал ссориться с тренером.

В 1960 году его должны были обменять вместе с Биллом Гэдсби в Детройт Ред Вингз на Реда Келли и Билли Макнила, но сделка была отменена, потому что Келли решил уйти на пенсию. В ноябре сезона 1960-1961 годов Шека обменяли в Торонто Мейпл Лифс, где он играл семь сезонов на левом фланге.

Эдди Шек имел большую популярность среди болельщиков, которые дали ему прозвище The Nose (Нос), из-за длинного и большого носа.

Канадский спортивный писатель Стивен Коул сравнил игру Шека с игрой "большого щенка, выпущенного на широкое поле". Мощный конькобежец с пушечным ударом, Эдди был повсюду на льду, часто играл оба фланга в одной смене. Если кто-то попадался на его пути – оппонент или товарищ по команде – он проезжал прямо сквозь них. Одной из его самых известных жертв был великий Горди Хоу, который оказался в больнице с сотрясением мозга и швами после столкновения с Шеком в 1961 году.

Другими звездными жертвами Шека стали легенды Монреаль Канадиенс Анри Ришар и Жан Беливо. В матче серии плей-офф 1964 года Эдди во время драки ударил Ришара головой так, что тот был вынужден уйти с арены, чтобы ему наложили швы; а Жана Беливо Шек травмировал, толкнув его в бортик.

Естественно, Шек набирал большое количество штрафных минут. Но хотя Эдди играл с почти мальчишеским энтузиазмом, он также был серьезно настроен на победу и был известен тем, что вдохновлял своих товарищей по команде в раздевалке между периодами. А когда Шек чувствовал, что команда нуждается в расслаблении, то становился искусным комиком (отсюда еще одно прозвище – Конферансье). К досаде своим тренерам, он умел рассмешить команду, нагло отвечая коучам на замечания.

Шек выиграл с Торонто четыре Кубка Стэнли: 1962, 1963, 1964, 1967. В финале плей-офф 1963 года против Детройта он забил победную шайбу спиной – впоследствии в шутку объяснял, что просто пытался избежать удара. В 1962-1964 годах он принял участие в трех Матчах всех звезд НХЛ.

Getty Images

Во время сезона 1965/66 Эдди Шек, играя в тройке с Роном Эллисом и Бобом Пулфордом, забил 26 шайб. Его популярность тогда была такой, что бит-группа из Торонто The Secrets записала в его честь песню под названием Clear the Track, Here Comes Shack (Очистите трассу, идет Шек). Песня неожиданно для самих исполнителей стала хитом, заняла первое место в канадских поп-чартах и продержалась там девять недель.

В мае 1967 года Шека обменяли в Бостон Брюинз на Мюррея Оливера и денежную компенсацию. Играя на правом фланге в звене с Дереком Сандерсоном и Эдом Вестфоллом, он забил 23 гола.

Страдая от травм, следующие четыре сезона Эдди Шек провел в клубах Лос-Анджелес Кингз, Баффало Сейбрз и Питтсбург Пингвинз. Несмотря на то, что он никогда не был выдающимся бомбардиром или плеймейкером, ему удалось забить более 20 голов еще трижды в те годы, включая рекорд карьеры – 27 шайб в сезоне 1970/71: в 11 играх за Лос-Анджелес и 56 – за Баффало. Питтсбург продал его обратно в Торонто в сезоне 1973/74. После сезона 1974/75 Шек завершил карьеру.

Жизнь после спорта

После выхода на пенсию Эдди Шек был популярным рекламным лицом в Канаде, особенно для безалкогольных напитков The Pop Shoppe и бритв Schick – для одной из кампаний он даже сбрил усы. Эдди также рекламировал небольшую сеть пончиков, носившую его имя, и был совладельцем гольф-клуба.

Шек оставался востребованным мотивационным спикером в свои последние годы – он демонстрировал тот же талант к развлечениям, что и на льду. Эдди использовал свою славу, чтобы выступать за грамотность в школах, пытаясь мотивировать детей учиться, чтобы не сталкиваться с такими же трудностями, как он – который полжизни был неграмотным.

В 1998 году вышла биография Эдди Шека Clear the Track: The Eddie Shack Story, написанная Россом Брюиттом.

Эдди Шек Фильм "ЮКИ"

Шек познакомился со своей женой Нормой Гивенс, когда она работала в супермаркете Eaton's напротив отеля Empress в Питерборо, Онтарио, где команда Торонто Мейпл Лифс проводила тренировочные лагеря. Пара поженилась в 1962 году, у них родилось двое детей. Эдди и Норма прожили вместе 58 лет – до смерти хоккеиста.

Эдди Шек умер от рака горла в больнице в Торонто в ночь на 25 июля 2020 года. Ему было 83 года. Незадолго до смерти он снялся в документальном фильме "ЮКИ" украинского режиссера Владимира Мулы.

Фильм "ЮКИ"

Бонус: первый украинец в НХЛ

Лик игроков Юки в НХЛ идет на многие десятки. Изучая вопрос, я заинтересовался, кто именно был первым из них. По году рождения и началу выступлений в НХЛ, по моим данным (не претендуя на полную истину), это Алекс Шибицкий, который играл за Нью-Йорк Рейнджерс с 1935 по 1946 год (с перерывом на войну, когда он служил в канадской армии в Оттаве).

Алекс Шибицкий (Александр Димитри Шибицки) родился в 1914 году в Виннипеге. Как и Эдди Шек, он играл левым форвардом. Карьеру начал в клубах региональных лиг. В 1935 году дебютировал в НХЛ за Рейнджерс, с которым в 1940 году стал обладателем Кубка Стэнли. Тогда в лиге играли 7 команд.

Алекс Шибицкий был незаурядной фигурой в истории НХЛ. В 1937 году он стал первым игроком, который использовал слэпшот – удар с размаха по неподвижной шайбе. А в 1957-м его избрали вице-президентом новосозданной Ассоциации игроков НХЛ – профсоюза хоккеистов сильнейшей лиги мира.

Алекс Шибицкий прожил 91 год, он ушел из жизни в 2005 году.