Сегодня, 27 февраля, в Киеве прошел матч регулярного сезона чемпионата Украины по хоккею, в котором местная Крыжинка принимала Шторм.

Этот поединок завершился для киевского коллектива так же, как и предыдущие 26 – разгромным поражением.

Одесситы не пожалели соперника, начав разгром на 6-й минуте первого периода, который в итоге завершился со счетом 4:1.

Во второй 20-минутке команды были менее результативными (1:1), после чего гости отправили в ворота киевлян еще шесть шайб. Финальная сирена зафиксировала победу Шторма со счетом 11:2.

Чемпионат Украины по хоккею – регулярный сезон

27 февраля

Крыжинка – Шторм 2:11 (1:4, 1:1, 0:6)

Шайбы: 0:1 – Скороход (Сапожник, Кобильнк), 06:16. 0:2 – Ратушный (Спажник), 09:13. 1:2 – Буняк (Небоян, Чайка, менее.), 16:23. 1:3 – Ревука, 18:46. 1:4 – Сидоренко, 19:11. 2:4 – Зеленский (Древаль), 36:05. 2:5 – Скороход, 39:07. 2:6 – Сидоренко (Кругляков, Ратушный), 46:25. 2:7 – Ратушный (Крикля, Кругляков), 51:33. 2:8 – Кобильник (Портной, Крикля), 54:21. 2:9 – Кругляков (Тимченко, Куцевич), 56:47. 2:10 – Портной, 57:45. 2:11 – Скороход (Сидоренко, Портной), 59:59.

За три тура до конца регулярного сезона Шторм отстает на пять очков от Сокола, который возглавляет таблицу чемпионата Украины. Крыжинка остается единственной командой, которая в этом сезоне не знает, что такое победа.

Напомним, что вчера Сокол одержал сложную победу над Кременчугом, который был близок, чтобы помочь Шторму.