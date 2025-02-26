Сокол в сложной встрече одолел Кременчуг, Киев Кэпиталз забросил 12 шайб Днепру

В матче регулярного сезона чемпионата Украины по хоккею Сокол сыграл с Кременчугом.

Матч завершился победой действующего чемпиона со счетом 1:0.

Долгое время коллективы не могли огорчить вратарей: либо полевые игроки теряли возможности, либо голкиперы демонстрировали класс.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий киевлян Максим Разумов за 11 минут до конца основного времени. Кременчуг пытался спасти игру, но Сокол удачно держал оборону и добыл три очка.

В другом матче дня Киев Кэпиталз не имел проблем с херсонским Днепром. Аутсайдер сезона забросил шайбу, но пропустил 12 раз. Особенно за столичный клуб постарался канадец Сэм Ху, который отличился 4 раза.

Хоккей – чемпионат Украины

Регулярный сезон, 26 февраля

Сокол – Кременчуг 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Разумов (48:23)

Днепр – Киев Кэпиталз 1:12 (0:3, 0:4, 1:5)

Голы: 0:1 – Тищенко (03:40), 0:2 – Ху, (13:27), 0:3 – Карпенко (16:24), 0:4 - Ху (30:41), 0:5 – Шевченко (33:24), 0:6 - Ху (34:51), 0:7 – Кривоножкин (36:44), 0:8 – Карпенко (46:31), 1:8 – Гончаренко (48:29), 1:9 - Ху (51:31), 1:10 – Луговой (52:48), 1:11 – Шевченко (56:38), 1:12 – Тищенко (58:10).

Теперь Сокол имеет 65 очков за 27 туров. Киев Кэпиталз отстает на 7 очков. Одесский Шторм имеет 57 баллов, но отыграл 26 поединков. Кременчуг с 45 набранными пунктами занимает четвертую позицию.