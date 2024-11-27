Киев Кепиталз одолел Шторм в чемпионате Украины

В среду, 27 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором одесский Шторм уступил Киеву Кепиталз.

Основное время и овертайм встречи завершились со счетом 2:2, поэтому судьба игры перешла в серию буллитов, где точнее были игроки Кэпиталз.

Гости вышли вперед в первом периоде благодаря голу 24-летнего Даниила Тищенко.

Шторм ответил точным броском 20-летнего Сергея Стецюра и за 2 минуты до завершения поединка смог сравнять счет благодаря сольному проходу 23-летнего Евгения Ратушного в большинстве.

В овертайме команды голов не забивали, поэтому судьба матча решилась в серии послематчевых буллитов, где точнее были гости - 4:2.

Победа не позволила киевлянам обойти одесситов в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Украины по хоккею

27 ноября

Шторм (Одесса) – Киев Кепиталз 2:2 (0:1, 0:0, 2:1) – 2:4 после буллитов

Накануне Сокол разгромил херсонский Днепр и возглавил турнирную таблицу первенства.