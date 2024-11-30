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Шторм разгромил Днепр в чемпионате Украины

Олександр Булава — 30 ноября 2024, 16:09
Шторм разгромил Днепр в чемпионате Украины

В субботу 30 ноября состоялся матч чемпионата Украины, в котором одесский Шторм разобрался с херсонским Днепром.

Поединок завершился со счётом 5:1.

Уже в первом периоде хозяева благодаря дублю Евгения Ратушного и голу 20-летнего Ильи Крикли обеспечили себя комфортным преимуществом.

Второй период завершился вничью – 1:1. На шайбу 20-летнего Сергея Стецюры Днепр ответил точным броском 19-летнего Юрия Смертенюка.

В то же время, заключительная 20-минутка осталась за хозяевами, 21-летний Виктор Никонов в большинстве установил окончательный счет встречи.

Победа позволила Шторму с 21 очком возглавить турнирную таблицу чемпионата Украины, Днепр идет предпоследним с 3 баллами.

Чемпионат Украины по хоккею
29 ноября

Шторм (Одесса) – Днепр (Херсон) 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Напомним, накануне Кременчуг разгромно победил Льдинку с двузначным счетом.

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