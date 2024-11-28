Кременчуг с двузначным счетом деклассировал Крыжинку

В четверг, 28 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором Кременчуг разгромно победил Крыжинку.

Поединок завершился со счётом 12:0.

Уже в первом периоде гости снабдили себя комфортным преимуществом, забросив 5 шайб. Однако во втором периоде Кременчуг не остановился и бросил еще 4.

Главный вопрос встречи, дойдет ли счет до двузначного, получил ответ уже в середине последней 20-минутки, когда Виталий Лялька забил очередной гол.

Чемпионат Украины по хоккею

28 ноября

Крыжинка (Киев) – Кременчуг 0:12 (0:5, 0:4, 0:1)

Голы: 0:1 – 13:41 Кривошапкин, 0:2 – 15:39 Геворкян, 0:3 – 15:23 Друщенко, 0:4 – 17:34 Тимченко, 0:5 – 17:59 Кривошапкин, 0:6 – 28:55 Игнатенко, 0:7 – 31:31 0:8 – 34:34 Геворкян, 0:9 – 37:14 Кукла, 0:10 – 50:39 Кукла. 0:11 – 52:33 Кукла, 0:12 – 55:17 Кривошапкин

После этой победы Кременчуг занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе команды 15 очков за 8 матчей. Крыжинка же провела 7 поединков и до сих пор не получила ни одного балла. Команда находится на последнем месте.

Напомним, накануне Киев Кэпиталз в серии буллитов одолел Шторм.