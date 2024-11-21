Шторм в матче с 11 шайбами обыграл Крыжинку в чемпионате Украины

В четверг, 21 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором киевская Крыжинка дома уступила одесскому Шторму.

Поединок завершился со счётом 1:10. Судьба встречи решилась в первом периоде, когда гости отличились пятью голами. Аналогичным по счету получилась и вторая 20-минутка. В третьем периоде хозяева смогли отквитать 1 шайбу.

Победа позволила Шторму вернуть лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины, в активе одесского коллектива 17 очков. Для Крыжинки это была четвертая игра в чемпионате, команда до сих пор не завоевала ни одного очка.

Чемпионат Украины по хоккею

21 ноября

Крыжинка (Киев) – Шторм (Одесса) 1:10 (0:5, 0:5, 1:0)

Накануне Сокол в матче с 7 шайбами одолел Кременчуг, а Киев Кепиталз разгромил Днепр.