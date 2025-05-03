Сборная Украины на ЧМ: чудо, которого не случилось на румынском льду

В субботу, 3 мая, в Сфынту-Георге (Румыния) завершился чемпионат мира по хоккею во втором по значимости дивизионе 1А. Главным итогом этого турнира едва не стал сенсационный выход в элитный топ-дивизион сборной Украины, которая только год назад выиграла турнир в третьем по значимости Дивизионе 1В.

Наша команда проиграла в последнем решающем матче сборной Японии, когда для выхода в элиту ей оставалось набрать всего одно очко, сыграть вничью в основное время с середняком турнира. Но, сделать этого так и не удалось.

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Таким образом, "желто-синие" не преодолели путь из третьего дивизиона в первый за минимально возможные два года. А выступление в элитной компании – со сборными США, Канады, Чехии, Финляндии, Швеции и др., откладывается еще минимум на год.

Скованно и без основного вратаря

Стоит отметить, что украинская сборная претендовала на путевку в элитный дивизион до последнего тура. В нем нашу команду ждала сборная Японии. Некогда весьма посредственная команда на ЧМ-2025 показала себя довольно крепким соперникам для всех без исключения.

В том числе, для команд-фаворитов из Англии и Италии. Пусть и набрали в предыдущих четырех играх всего 4 очка, 3 из которых в матче с явно неконкурентоспособными аутсайдерами из сборной Румынии. Азиатская команда вела равную борьбу со всеми конкурентами и когда-то ее должно было прорвать. К нашему сожалению это произошло именно в игре со сборной Украины.

Украинцы открыли счет уже в конце пятой минуты, когда гол забил Виктор Захаров, отличившийся во всех матчах нынешнего турнира. А затем... Соперники сумели навязать свою игру. На 14-й минуте Накаджима сравнял счет, а во втором периоде японцы и вовсе уверенно повели в счете. Ирикура и Сузуки в течение минуты в середине периода довели счет до 3:1 в пользу соперника и поставили нашу команду в сложнейшее положение.

ФХУ

Здесь стоит отметить, что основной голкипер сборной Украины Богдан Дьяченко накануне травмировался, а на игру вышел молодой 18-летний Александр Левшин. Видимо, в какой-то момент юный вратарь не выдержали напряжения решающей игры.

В середине третьего периода, за 10 с небольшим минут до конца основного времени игры, Алексей Ворона сумел забросить вторую шайбу и сократить перевес соперников до минимума (3:2). А для того, чтобы гарантированно попасть в двойку сильнейших итоговой турнирной таблицы украинцам нужна была ничья в основное время. Но... Закинуть третью шайбу украинцам так и не удалось.

Команде Дмитрия Христича и ее болельщикам оставало надеяться на чудо в матче Италия – Румыния, в виде победы команды-хозяев ЧМ, которого, увы, не случилось.

Призеры, с хорошей перспективой

Сборная Украины более чем достойно выступила на нынешнем ЧМ, сумев с первого же раза попасть в тройку сильнейших. Пусть в концовке турнира команду и ждало огромнейшее разочарование.

Уже в самом начале украинцы только в серии буллитов проиграли команде Великобритании (3;4), после чего в серии буллитов обыграли итальянцев (3:2). Отметим, что еще год назад обе команды играли в элитном дивизионе, а сейчас туда возвращаются. И обе команды оказались ровней нашим хоккеистам. Затем был разгром, учиненный команде Румынии (4:0) и уверенная победа над сборной Польши (4:1). И горькая "пилюля" в игре с Японией. А ведь до выхода в элиту, казалось, оставалось совсем чуть-чуть...

ФХУ

Прежде всего, этим успехом, команда обязана своим лидерам. Виктор Захаров забил шесть шайб, при этом отличился в каждом из пяти матчей. Кроме того, на его счету 2 результативные передачи. Лучшим же по системе "гол+пас" стал Андрей Денискин, на счету которого три гола и 6 передач – 9 очков. Активны были Денис Борода (1+3) и Даниил Трахт (2+1).

Но все это имело бы мало значения, если бы не голкипер Богдан Дьяченко, занявший первое место в списке самых надежных вратарей. С процентным показателем отраженных бросков в 96,51 в четырех матчах он возглавил список топ-голкиперов. И можно еще и еще много раз сожалеть об отсутствии игрока в составе команды в последнем и решающем матче турнира.

Можно много говорить и про Глеба Кривошапкина, и про Виталия Лильку, и про Филиппа Пангелова-Юлдашева... По сути, вся команда отлично проявила себя на этом турнире. А значит, в следующем году, набравшись опыта, она уже точно будет претендентом на повышение в классе.

Было бы счастье...

Также нельзя не отметить, что на игре национальной команды положительно сказался… ранний вылет киевского Сокола из плей-офф чемпионата Украины. Захаров, Денис Бородай, а также примкнувший к ним Денискин из польской Торуни составили отличную первую тройку, чьи игроки выделялись свежестью, на фоне партнеров Ляльки и Кривошапкина из Кременчуга или Ярослава Панченко, представляющего столичный Кэпиталз.

И пусть игроков украинского чемпионата в нынешнем созыве сборной было меньшинство, фактор раннего вылета самой титулованной команды страны из плей-офф был виден невооруженным глазом.

ФХУ

Да, большую часть сборной представляют легионеры из зарубежных чемпионатов, но, тем не менее, лучшим бомбардиром стал игрок Сокола Захаров. В нашем чемпионате всего шесть клубов, играющих зачастую на аренах, вмещающих не более 2-3 тысяч зрителей. А времена, когда хоккей "пускали" в столичный Дворец спорта медленно, но верно уходят в прошлое. Впрочем, и в таких условиях рождаются бриллианты, вроде форварда Сокола.

Большие планы на следующий год

Сборная Украины, к сожалению, остается во втором по значимости Дивизионе 1А, хотя еще ровно неделю назад такой расклад, казалось бы, всех устроил. Главное было, не проиграть Японии и остаться во втором дивизионе. В итоге, Японии проиграли, но в матче, который мог вывести Украину в элиту. А в итоговой таблице второго дивизиона заняли 3-е место.

Впереди – главный чемпионат мира, который назовет двух аутсайдеров, будущих соперников нашей сборной в Дивизионе 1А. Как мы с ними справимся? Справимся ли? Какой будет сама сборная Украины через год? Ответы на эти вопросы пока витают в воздухе.

ФХУ

Но чемпионат мира-2025 с участием сборной Украины показал, что у нас достойная команда, отличный спаянный коллектив, которому не страшны любые соперники. В том числе, те, кто еще год назад играл в элите. Мы сами хотим играть в элите и, кажется, находимся на правильном пути для того, чтобы там оказаться. Уже в ближайшем будущем.