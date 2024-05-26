Швеция одолела Канаду в битве за третье место ЧМ по хоккею

Сборная Швеции победила Канаду в матче за третье место чемпионата мира-2024 по хоккею.

Матч завершился со счетом 4:2.

Первый период прошел с преимуществом шведов, которые более чем вдвое превосходили соперника по броскам (7 против 4) и смогли открыть счет благодаря точному броску Карла Грундстрема.

В второй половине "кленовые листья" смогли восстановить паритет, а в начале третьего смогли выйти вперед благодаря шайбе Пьер-Люка Дюбуа.

Сборная Швеции перевернула игру за 11 минут до завершения матча. Сначала Эрик Карлссон сравнял счет (2:2), а через четыре минуты шведы были впереди благодаря голу Карла Грундстрема.

Окончательный счет в поединке установил Маркус Юханссон, когда отправил шайбу в пустые ворота (4:2)

Чемпионат мира по хоккею - плей-офф

26 мая, матч за третье место

Швеция - Канада 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 - 12:05 Грундстрем (Юханссон + Далин), 1:1 - 22:41 Козенс (Олексяк + Манджапане), 1:2 - 44:18 Дюбуа (Хейгел + Таварес), 2:2 - 49:35 Карлссон (Бураковски + Юханссон), 3:2 - 53:42 Грундстрем, 4:2 - 59:55 Юханссон

Напомним, Швеция в полуфинале уступила Чехии, а канадцы по буллитам проиграли швейцарцам.