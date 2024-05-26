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Чехия выиграла домашний чемпионат мира

Станіслав Лисак — 26 мая, 23:48
Чехия выиграла домашний чемпионат мира

Сборная Чехии одержала победу над Швейцарией в финале чемпионата мира-2024 по хоккею.

Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу хозяев турнира. Давид Пастрняк открыл счет в игре лишь в третьем периоде, а точку в матче поставил Давид Кампф броском в пустые ворота.

Чехи завоевали 13-й титул чемпионов мира в истории (6 в составе Чехословакии и 7 после 1992 года). Последний раз чешская сборная триумфовала в 2010 году.

Швейцарцы в четвертый раз сыграли в решающем поединке ЧМ, но ни разу не побеждали.

Чемпионат мира по хоккею - плей-офф
26 мая, финал

Швейцария - Чехия 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 - 49:13 Пастрняк, 0:2 - 59:41 Кампф

Накануне сборная Швеции победила Канаду в матче за третье место.

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