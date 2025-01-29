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Шторм в матче с 11 шайбами обыграл Днепр в чемпионате Украины

Олександр Булава — 29 января 2025, 20:13
Шторм в матче с 11 шайбами обыграл Днепр в чемпионате Украины
ХК Шторм

Одесский Шторм дома обыграл херсонский Днепр в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счетом 8:3. Хозяева фактически решили судьбу встречи в первом периоде, когда шайбами отметились Владислав Куцевич, Сергей Пойманов, Евгений Ратушный и Даниил Скороход.

Во второй 20-минутке Днепр смог несколько выровнять ситуацию голами Максима Жовтяка и Тимофея Лактионова. Однако одесситы ответили шайбой Ильи Крикли.

Последний период также был за Штормом, который выиграл его со счетом 4:1.

Одесский клуб с 36 очками занимает третью строчку в чемпионате Украины, Днепр идет 5-м с 12 баллами.

Чемпионат Украины по хоккею
Регулярный чемпионат, 29 января

Шторм (Одесса) Шторм (Одесса) - Днепр (Херсон) 8:3 (4:0, 1:2, 4:1)

Накануне киевский Сокол переиграл Кременчуг и вернул себе лидерство в чемпионате Украины.

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