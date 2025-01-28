Сокол, переиграв Кременчуг, вернул себе лидерство в чемпионате Украины по хоккею

В вторник, 28 января, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею между действующим чемпионом первенства киевским Соколом и претендентом на медали – ХК Кременчугом.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Сокол выиграл первый период благодаря шайбам Ильи Собченко и Вадима Мазура. Во второй двадцатиминутке команды имели возможности, но вратари действовали уверенно.

В середине третьего периода Евгений Абаджян восстановил интригу в игре, но на большее хоккеистов Кременчуга не хватило.

Точку в матче поставил Александр Янишевский, забросивший в пустые ворота за несколько секунд до конца игры.

Чемпионат Украины по хоккею

Регулярный чемпионат, 28 января

Кременчуг – Сокол 1:3 (0:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 – Собченко (9:47), 0:2 – Мазур (18:57), 1:2 – Абаджян (49:44), 1:3 – Янишевский (59:48)

Сокол благодаря победе догнал Киев Кэпиталз - оба клуба имеют по 45 очков за 19 матчей. Чемпион опережает конкурента за лидерство благодаря лучшим дополнительным показателям. Кременчуг имеет 27 набранных баллов, что позволяет занимать четвертое место.

Напомним, вчера Киев Кэпиталз в серии буллитов проиграл одесскому Шторму.