Шторм разгромил Сокол, Кременчуг деклассировал Днепр в чемпионате Украины

В субботу, 16 ноября, состоялось два матча в рамках чемпионата Украины.

Кременчуг на домашней арене обыграл херсонский Днепр со счётом 9:0. Для хозяев это вторая победа в сезоне.

В другой встрече Шторм Одесса разгромил киевский Сокол со счетом 4:1. Одесситы возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 14 баллами в активе, а столичный клуб имеет в активе только две победы при трех поражениях.

Чемпионат Украины по хоккею

5 тур, 16 ноября

Кременчуг – Днепр (Херсон) 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)

Шторм Одесса – Сокол (Киев) 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Накануне Сокол в столичном дерби уверенно победил Льдинку.