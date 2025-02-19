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Шторм разгромил Днепр в чемпионате Украины

Олександр Булава — 19 февраля 2025, 20:03
Шторм разгромил Днепр в чемпионате Украины
Шторм Одеса
Instagram Шторм Одеса

В среду, 19 февраля, состоялся матч в рамках чемпионата Украины по хоккею, в котором одесский Шторм обыграл херсонский Днепр.

Встреча завершилась со счетом 8:1. Одесситы отличились 4 шайбами в первые два периода и довершили разгром в заключительной 20-минутке.

Чемпионат Украины по хоккею – регулярный сезон
19 февраля

Днепр Херсон – Шторм 1:8 (0:2, 0:2, 0:2, 1:4)

Для одесситов это пятая подряд победа в чемпионате, сейчас команда с 54 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидера Сокола на 5 пунктов. В то же время херсонский клуб с 15 очками занимает предпоследнее место.

Напомним, накануне Днепр дал бой киевскому Соколу, но все же уступил в одну шайбу.

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