Шторм разгромил Днепр в чемпионате Украины

В среду, 19 февраля, состоялся матч в рамках чемпионата Украины по хоккею, в котором одесский Шторм обыграл херсонский Днепр.

Встреча завершилась со счетом 8:1. Одесситы отличились 4 шайбами в первые два периода и довершили разгром в заключительной 20-минутке.

Чемпионат Украины по хоккею – регулярный сезон

19 февраля

Днепр Херсон – Шторм 1:8 (0:2, 0:2, 0:2, 1:4)

Для одесситов это пятая подряд победа в чемпионате, сейчас команда с 54 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидера Сокола на 5 пунктов. В то же время херсонский клуб с 15 очками занимает предпоследнее место.

Напомним, накануне Днепр дал бой киевскому Соколу, но все же уступил в одну шайбу.