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НХЛ планирует возродить Кубок мира и пригласить туда Россию

Олексій Мурзак — 13 февраля 2025, 14:36
НХЛ планирует возродить Кубок мира и пригласить туда Россию
Getty Images

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в феврале 2028 года планирует провести Кубок мира – турнир национальных сборных, который не проводился с 2016-го.

Об этом сообщает The Athletic.

Лига хочет, чтобы этот турнир проходил один раз в два года – между зимними Олимпиадами, а сборные смогли привозить составы с лучшими игроками.

В турнире примут участие 8 команд, однако состава участников пока нет. В НХЛ также заявили, что готовы пригласить на соревнования сборную России, если к тому времени Международная федерация хоккея снимет с агрессора бан.

Напомним, что накануне Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур подписали официальное письмо к президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Люсьену Тардифу, в котором призвали сохранить и усилить санкции против России и Беларуси из-за гибели более 90 представителей хоккейного сообщества.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных соревнований с 28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Как известно, в ночь на 13 января в США и Канаде стартовал Турнир четырех наций. В соревновании примут участие сильнейшие хоккеисты США, Канады, Швеции и Финляндии, которые выступают в Национальной хоккейной лиге.

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