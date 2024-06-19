Мак-Дэвид переписывает историю и приближается к Греческому

Нападающий клуба НХЛ Эдмонтон Ойлерз Коннор набрал 42 (8+34) очка в 23 матчах текущего плей-офф Кубка Стэнли.

Как следствие, 27-летний канадский нападающий вышел на третье место в истории по результативным действиям в одном плей-офф. Больше набирали только легендарные Уэйн Греческий (43 - 1987/88, 47 - 1984/85) и Марио Лемье (44 - 1990/91).

Всего в 83 матчах плей-офф Мак-Дэвид забросил 37 шайб и отдал 79 результативных передач.

Эдмонтон победил на выезде Флориду, на счету Мак-Дэвида 2+1, в 5 матче финальной серии и сократил счет в финальной серии - 2:3.

Следующая игра состоится 22 июня на льду "нефтяников".