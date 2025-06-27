Команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в лагерь развития

Вратарь сборной Украины Александр Левшин получил приглашение от Ванкувера в лагерь развития.

Об этом сообщил журналист Марк Диввер.

Прошлый сезон 18-летний хоккеист провел в составе Торонто Пэтриотс, который выступает в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL).

Clarkson commit Alexander Levshyn invited to Vancouver Canucks development camp



18-year-old goalie from Ukraine posted .935 save percentage and 23-10-2 record for OJHL's Toronto Patriots last season — Mark Divver (@MarkDivver) June 12, 2025

В составе коллектива Левшин продемонстрировал показатель в 93,5% отраженных бросков в бой ворот. В следующем сезоне Александр будет играть за Университет Кларксона в рамках NCAA.

Напомним, сезон-2024/25 Ванкурве завершил на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции, не пробившись в плей-офф НХЛ.

За сборную Украины голкипер дебютировал в матче третьего тура чемпионата мира, в котором "желто-синие" потерпели обидное поражение от Великобритании.

Сам хоккеист остался доволен своим выступлением, которое помогло Украине перевести игру в буллиты.

Ранее сообщалось, что игрок юношеской сборной Украины по баскетболу получил приглашение в команду NCAA.