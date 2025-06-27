Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Хоккей

Команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в лагерь развития

Володимир Максименко — 27 июня 2025, 10:32
Команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в лагерь развития
Олександр Левшин
IIHF

Вратарь сборной Украины Александр Левшин получил приглашение от Ванкувера в лагерь развития.

Об этом сообщил журналист Марк Диввер.

Прошлый сезон 18-летний хоккеист провел в составе Торонто Пэтриотс, который выступает в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL).

В составе коллектива Левшин продемонстрировал показатель в 93,5% отраженных бросков в бой ворот. В следующем сезоне Александр будет играть за Университет Кларксона в рамках NCAA.

Напомним, сезон-2024/25 Ванкурве завершил на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции, не пробившись в плей-офф НХЛ.

За сборную Украины голкипер дебютировал в матче третьего тура чемпионата мира, в котором "желто-синие" потерпели обидное поражение от Великобритании.

Сам хоккеист остался доволен своим выступлением, которое помогло Украине перевести игру в буллиты.

Ранее сообщалось, что игрок юношеской сборной Украины по баскетболу получил приглашение в команду NCAA.

Ванкувер

Ванкувер выменял у Эдмонтона звездного нападающего
Неудача восьмой финал подряд: канадские клубы не побеждают в Кубке Стэнли с 1993 года
Мексиканский Крус Асуль разгромил Ванкувер в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Интер Майами Месси вылетел от Ванкувера в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Лучший тренер прошлого сезона НХЛ подал в отставку

Последние новости