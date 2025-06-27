Команда НХЛ пригласила вратаря сборной Украины в лагерь развития
Вратарь сборной Украины Александр Левшин получил приглашение от Ванкувера в лагерь развития.
Об этом сообщил журналист Марк Диввер.
Прошлый сезон 18-летний хоккеист провел в составе Торонто Пэтриотс, который выступает в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL).
В составе коллектива Левшин продемонстрировал показатель в 93,5% отраженных бросков в бой ворот. В следующем сезоне Александр будет играть за Университет Кларксона в рамках NCAA.
Напомним, сезон-2024/25 Ванкурве завершил на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции, не пробившись в плей-офф НХЛ.
За сборную Украины голкипер дебютировал в матче третьего тура чемпионата мира, в котором "желто-синие" потерпели обидное поражение от Великобритании.
Сам хоккеист остался доволен своим выступлением, которое помогло Украине перевести игру в буллиты.
Ранее сообщалось, что игрок юношеской сборной Украины по баскетболу получил приглашение в команду NCAA.