Вице-чемпион Украины продлил контракт с двумя лидерами

Вице-чемпион Украины по хоккею Киев Кэпиталз продлил контракты с Сергеем Черненко и Владиславом Луговым.

Об этом сообщила пресс-служба команды.

41-летний Черненко – капитан Кэпиталз. В прошлом сезоне он набрал 41 очко (12 + 29) за 27 поединков. В Украине нападающий играл за ХК Киев, Сокол, Компаньон, Кривбасс и Дженералз. За рубежом выступал за Лунгквис (Швеция), Галати (Румыния) и Зейтинбурну (Турция).

29-летний Владислав Луговой начинал карьеру в Кременчуге. В сезоне-2014/15 выступал за Платину Кишенев, которая играла в чемпионате Румынии.

В дальнейшем защищал цвета Донбасса, ХК Мариуполь, Харьковских Берсерков, Легион Калуш, а в 2023 году присоединился к Кэпиталз.

Напомним, столичный клуб в финальной серии чемпионата Украины уступил Кременчугу в 7 матчах.