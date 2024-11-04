Киев Кэпиталз просматривает американского голкипера

Киев Кэпиталз пригласил на просмотр американского голкипера Ника Виллардо.

Об этом сообщает пресс-служба столичного хоккейного клуба.

Американец имеет большой опыт выступлений как в разных лигах США, так и в Европе, где играл с сезона 2015/2016.

За этот период Виллардо испытал свои силы в австрийском чемпионате U-20, где защищал цвета академии Ред Булла. После этого последовали выступления в составе шведских Боденса, Кальмара и Тюринге. Кроме того, Ник защищал цвета польских Орлика и Подхале, а также казахстанской Алматы.

Последними в карьере Виллардо были команды американской ECHL – Южная Каролина Стрингрейс и Флорида Эверблейдс.

Напомним, Киев Кепиталз в домашнем матче обыграл херсонский Днепр во 2 туре чемпионата Украины. Поединок завершился со счётом 5:3.