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Киев-Кепиталз снова одолел Сокол в битве лидеров чемпионата Украины

Олександр Булава — 2 марта 2025, 15:35
Киев-Кепиталз снова одолел Сокол в битве лидеров чемпионата Украины

Киев-Кепиталз обыграл столичный Сокол в матче чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счетом 3:2. Команды вничью завершили два первых периода. Победу Кэпиталз в третьей 20-минутке принес 28-летний канадец Сэм Ху.

Для Кэпиталз это вторая победа над Соколом на этой неделе. В пятницу, 28 февраля, поединок между командами завершился со счетом 6:3.

Сокол несмотря на поражение лидирует в турнирной таблице чемпионата с 65 очками в активе. У Киев-Кепиталз теперь 64 пункта. В последнем туре Сокол сыграет с аутсайдером Днепром, а Кэпиталз встретится со Штормом.

Чемпионат Украины
марта

Киев Кэпиталз – Сокол 3:2 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 01:59 Тищенко, 1:1 – 13:27 Высотенко, 1:2 – 29:25 Бородай, 2:2 – 35:03 Панченко, 3:2 – 53:32 Ху

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