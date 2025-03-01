Кременчуг второй раз за неделю обыграл Шторм в чемпионате Украины

Кременчуг обыграл одесский Шторм в матче чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счетом 5:1.

Дублем отметился Артем Целогородцев, по шайбе в активе Виталия Ляльки, Владислава Браги и Юрия Мироненко.

Для Кременчуга это вторая победа над Штормом за два дня. В пятницу, 28 февраля, поединок между командами завершился со счетом 3:2.

Чемпионат Украины

1 марта

Кременчуг – Шторм (Одесса)

Шайбы: 1:0 – 7:46 Целогородцев, 2:0 – 23:40 Целогородцев, 3:0 – 37:47 Мироненко, 3:1 – 39:47 Сидоренко, 4:1 – 45:23 Лялька, 5:1 – 49:11 Брага

Несмотря на две победы за последние две игры, Кременчуг так и не смог обойти Шторм. Одесситы имеют 60 очков и опережают соперника на 9 баллов.

Накануне Киев-Кепиталз в битве лидеров одолел Сокол.