Канада одолела Норвегию: результаты ЧМ по хоккею: результаты ЧМ по хоккею

В четверг, 16 мая, состоялись 4 матча чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.

Австрия на последних секундах одержала победу над Финляндией - 3:2. Решающая шайба была заброшена за 0,2 секунды до конца основного времени.

В другой встрече группы А сборная Канады обыграла Норвегию.

В группе В Швеция разобралась с Казахстаном, а США разгромили Францию.

Чемпионат мира по хоккею

16 мая

Группа A

Финляндия - Австрия 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Канада - Норвегия 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Группа В

Казахстан - Швеция 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

США - Франция 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Турнирная таблица

Напомним, Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в Дивизионе 1B.