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Чехия уничтожила Швецию и вышла в финал домашнего ЧМ

Владислав Уткін — 25 мая, 17:55
Чехия уничтожила Швецию и вышла в финал домашнего ЧМ

Сборная Чехии одержала победу над Швецией в полуфинале чемпионата мира-2024 по хоккею.

Поединок завершился со счетом 3:7. Первый период закончился ничьей 2:2, однако рывок хозяев турнира во втором и третьем периоде позволил чехам выбить главного фаворита ЧМ и выйти в финал соревнования.

Чемпионат мира по хоккею - плей-офф
25 мая, Полуфинал

Швеция - Чехия 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Отметим, Чехия в последний раз играла в финальном поединке чемпионата мира в 2010 году. Тогда команда завоевала золото.

Доля другого финалиста определится в матче Канады и Швейцарии. Начало поединка - в 19:20 по киевскому времени.


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