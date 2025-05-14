Канада с дебютной шайбой Кросби разгромила Францию, Казахстан уступил Венгрии на чемпионате мира-2025

Во вторник, 13 мая, в рамках пятого игрового дня чемпионата мира 2025 года в элитном дивизионе состоялось четыре матча.

После болезненного поражения от Канады (1:7), Латвия собралась и провела уверенную игру против Словении, которая была разгромлена со счетом 5:2. Этой победой латыши сделали заявку на выход в плейоф.

В параллельном поединке Германия с аналогичным счетом справилась с Норвегией, что позволило ей единолично возглавить группу В. Немцы остались одной из четырех команд, которая еще не знает горечи поражения на этом турнире.

Канада продолжила свою победную серию разгромом над командой Франции. У "кленовых" свою первую шайбу на турнире забросил Сидни Кросби.

Венгрия довольно неожиданно разобралась с Казахстаном, одержав первую победу на ЧМ.

Чемпионат мира по хоккею – элитный дивизион

13 мая

Группа А

Словения – Латвия 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Канада – Франция 5:0 (2:0, 1:0, 1:0, 2:0)

Группа В

Норвегия – Германия 2:5 (1:2, 0:2, 0:2, 1:1)

Казахстан – Венгрия 2:4 (0:2, 1:0, 1:0, 1:2)

Турнирная таблица Группы А

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Турнирная таблица Группы В

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Ранее стало известно, что ушла из жизни олимпийская чемпионка и четырехкратный серебряный призер чемпионата мира по хоккею.