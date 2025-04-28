Италия – Украина 0:1. ОНЛАЙН
Завтра, 28 апреля, сборная Украины по хоккею проведет второй матч чемпионата мира в Дивизионе IA. Соперником будет сборная Италии.
Начало встречи – 12:30. Игра пройдет на "Сепси Арене" в городе Сфынту-Георге, Румыния.
В первом туре команды показали противоположные результаты. "Скуадра" уверенно обыграла японцев (4:1). "Сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4).
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире "Суспільне Спорт". "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В перерыве для "Суспільне спорт" Андрей Денискин дал комментарий, отметив, что Италия выглядит лучше Великобритании.
"Два периода предстоят сложные впереди. Но усталости не будет, тренеры нас хорошо подготовили. В Италии, конечно, было на 3 часа больше отдыха, но усталости не будет", - сказал Денискин.
Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.
Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной – в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.
Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе 1А пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.
Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.