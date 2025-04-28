Италия – Украина 0:1. ОНЛАЙН

Завтра, 28 апреля, сборная Украины по хоккею проведет второй матч чемпионата мира в Дивизионе IA. Соперником будет сборная Италии.

Начало встречи – 12:30. Игра пройдет на "Сепси Арене" в городе Сфынту-Георге, Румыния.

В первом туре команды показали противоположные результаты. "Скуадра" уверенно обыграла японцев (4:1). "Сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4).

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире "Суспільне Спорт". "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

22' Давят итальянцы. Дежавю. Первый период начался в похожем темпе. 21' Начался второй период! В перерыве для "Суспільне спорт" Андрей Денискин дал комментарий, отметив, что Италия выглядит лучше Великобритании. "Два периода предстоят сложные впереди. Но усталости не будет, тренеры нас хорошо подготовили. В Италии, конечно, было на 3 часа больше отдыха, но усталости не будет", - сказал Денискин. 20' Все! Первый период позади. Сборная Украины на первый перерыв уходит лидером. 19' Опасно! Захаров мог забивать, но сначала вратарь, а затем и защитник Дзанатто вынес шайбу. 18' Пропущенная шайба сбила темп итальянцев. Похоже, они также не рассчитывали на такой сложный первый период. 15' Андрей Денискин! Великолепная игра Трахта и Фадеева позволила Андрею забросить фактически в пустые ворота! 14' Итальянская команда отлично держит защиту. Британцы были менее внимательными. Видно, что Юка Ялонен, который 11 лет тренировал сборную Финляндии, проделал великолепную работу. 12' 7:4 по броскам в пользу итальянцев пока что. 10' Ох! Непонимание Мережко и Сысака... итальянский форвард не сумел переиграть Дяченко! 9' Замечательную смену отыграла третья линия нападения команды Дмитрия Христича. Был контроль в зоне "Скуадры", но до акцентированного броска довести дело не удалось. 7' Что ж, после непросто старта украинцы выровняли игру. Мог даже забивать Пангелов-Юлдашев, но голкипер соперников парировал бросок. 4' Удалось выстоять! Итальянцы делали броски, но Богдан Дяченко спасал! 2' Первые две минуты за Италией. "Сине-жовотые" совершили ошибку во время смены, поэтому будут в меньшинстве. 1' Старт игры! Команды проводят раскат, активно готовясь к игре. Старт через 7-8 минут.

Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.

Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной – в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.

Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе 1А пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.

Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.