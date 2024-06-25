Флорида Пантерз – обладатель Кубка Стэнли-2023/24

Флорида Пантерз победила в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз и завоевала трофей.

Уже на 5-й минуте хозяева повели в счете шайба в активе Верхейге. Правда, прошло чуть больше двух минут, и Ойлерс отыгрались. Маттиас Янмарк использовал выход лицом к лицу с вратарем.

Во втором периоде единственная шайба на счету Райнхарта, пробившего ближний угол Скиннера.

Как оказалось, гол во втором периоде Сэма Райнхарта оказался чемпионским.

НХЛ, Кубок Стэнли. Финал

Седьмой матч, 25 июня

Флорида — Эдмонтон 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

(Счет 4:3)

Итак, Флорида Пантерз впервые стала обладателем Кубка Стэнли. Ранее клуб из городка Санрайз дважды (1995/96, 2022/23) проигрывал в финале.

Трофей Конна Смайта (Conn Smythe Trophy) — найціннішому гравцю плей-оф дістався нападнику Едмонтона Конору Мак-Девіду, який у 25 матчах набрав 42 очки.

Эдмонтон Ойлерз — четырехкратный победитель Кубка Стэнли, однако в последний раз команда из Канады торжествовала в далеком 1990 году. В 2006-м Нефтяники проиграли решающую серию Каролине.

В свою очередь Эдмонтон мог стать лишь второй командой в истории финалов, сумевшей выиграть серию, уступая 0:3.