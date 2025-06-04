Сладкая парочка Эдмонтона против стаи Пантер. Разбираем сильные и слабые стороны финалистов Кубка Стэнли

Плей-офф Национальной хоккейной лиги подошел к своей кульминации – финалу Кубка Стэнли. Нас ожидает повторение серии прошлого года, где сойдутся Эдмонтон Ойлерз и Флорида Пантерз. Канада против США, что может быть лучше?

И хотя такая вывеска не многим нравится, к этому финалу команды подходят на других стартовых позициях, чем в прошлом году.

"Чемпион" рассказывает об основных противостояниях и сильных и слабых сторонах соперников в финальной серии.

Атака

Наверное, из всех команд нынешнего плей-офф незаангажированному болельщику наиболее приятно было смотреть на игру Эдмонтона. И не только из-за сладкой парочки Коннор Мак-Дэвид – Леон Драйзайтль.

Самым эффективным оружием Эдмонтона являются быстрые контратаки. А если учитывать, что самые большие проблемы в этом плей-офф у Флориды были как раз с контратаками Торонто, то этот аспект может сработать в плюс канадцам.

Причем несмотря на распространенное утверждение, что "бежит только Мак-Дэвид" на самом деле "нефтяники" имеют чуть больше чем одного ловкого парня. Тот же Каспари Капанен или Виктор Арвидссон или Маттиас Янмарк могут так убежать, что у защитников Пантерз голова пойдет кругом.

Но не контратаками едиными. В среднем Эдмонтон заходит в зону соперника 77 раз за матч, что является лучшим показателем в НХЛ. В целом Ойлерз дорожат шайбой и часто выходят с ней из зоны, чтобы перегруппироваться или поменяться. Чаще и успешнее Эдмонтона никто в НХЛ не выходит из зоны с контролем шайбы.

В свою очередь Флорида берет шикарной глубиной нападения (там и весь состав по глубине такой, что защищает). И это не только лучшие топ-6 сезона. 9 нападающих в плей-офф провели на льду в среднем 14 минут. Те же самые 9 нападающих набрали 10+ очков по ходу плей-офф, 12 нападающих отметились хотя бы одним голом.

Если вспомнить еще и самое эффективное третье звено текущего плей-офф Брэд Маршан – Эету Луостаринен – Антон Лунделль, настрелявшее на троих 39 очков, то вопросы в силе атаки флоридцев отпадают.

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В общем Пантерз пока самая результативная команда плей-офф, лидер по контролю шайбы в зоне соперника, по разнице заброшенных-пропущенных, по количеству силовых приемов, вторые по количеству бросков по воротам.

Главный же статистический плюс у флоридцев в разнице ожидаемых и заброшенных шайб. По этому показателю у Пантерз фантастические +14 за три раунда плей-офф.

Большинство в Ойлерз все еще работает достаточно стабильно. И хотя в этом плей-офф цифра в 30% реализации выглядит не так ярко как прошлогодние 37%, однако это скорее свидетельство работы над ошибками соперников. В этом году оппоненты значительно меньше удалялись. По броскам, ожидаемым голам, моментам на пятаке у "нефтяников" лучшая статистика, чем у Флориды.

Но эти цифры не абсолют. Несмотря на более скромную статистику, в этом же компоненте Флорида кажется более вариативной. Пантерз могут немного перетасовать состав первой пятерки большинства, а главное – имеют полноценную вторую бригаду реализации.

Защита

Лидер Эдмонтона Коннор Мак-Дэвид после второго матча с Далласом сказал: "Мы таки можем играть в обороне". Да, Ойлерз пропускали по 4 от Лас Вегаса и по 6 от Далласа, но это скорее от расхлябанности, потери дисциплинированности и не самой лучшей игры в меньшинстве.

Главное, что изменилось в защите "нефтяников" – убрали элементарные индивидуальные ошибки, которыми они грешили в течение прошлого плей-офф. Стюарт Скиннер оказывается таки может тянуть в воротах (о чем будет ниже), Дарнелл Нерс может не ошибаться, а Эван Бушар умеет не только "поливать" от синей линии.

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Серию против Далласа вытянула именно защита. В отдельных отрезках "нефтяники" откровенно пытались выжить в своей зоне, чтобы дать шанс для быстрых контратак и это работало.

В контратаках именно защитники многое решают. Тот же Бушар и не самый заметный Йон Клинберг умеют организовать быстрый перевод в зону соперника, а там уже Мак-Дэвид и компания делают свое дело.

Правда, непосредственно защитная функция пока не выглядит стабильной, поэтому это все еще сложная тема для канадцев. И одна из тех деталей, на которые следует обращать особое внимание.

Зато действующий чемпион из Флориды имеет замечательную и постоянно стабильную линию обороны, в которой классно заигрался по ходу сезона Сет Джонс, а об опытном Бобровском в воротах опять же поговорим чуть ниже.

По статистике, именно Пантерз пропускали в плей-офф в среднем меньше всего. Также на первом месте Флорида и по проценту нейтрализации большинства соперника.

На надежность защитников указывает и количество штрафных минут, которых, например, в серии с Каролиной у Флориды набралось всего 16 за пять матчей.

Главным же плюсом в игре флоридцев можно считать способность подстраиваться под соперника. Пантерз нейтрализовали техничную Тампу-Бэй, силовое Торонто и механическую и скучную Каролину.

Самое интересное, что во всех матчах плей-офф соперники Флориды как будто сталкивались с зеркалом, поскольку Пантерз играли очень похоже на них самих, несмотря на совершенно разный стиль всех трех.

Например, в прошлом году в финале против Эдмонтона прекрасно сработал форчек (то, что в футболе называют активным прессингом). Не факт, что на этот раз сработает, но то, что "нефтяники" не самая устойчивая психологически команда может стать важным фактором в длинной серии.

Голкиперы

Если сравнивать вратарские позиции, то однозначно преимущество будет за Флоридой и Сергеем Бобровским.

Вообще сравнивать дуэт голкиперов Эдмонтона со сверхопытным Бобровским напрочь бесполезно. Вратарь Пантерз в плей-офф отстоял безальтернативно 17 матчей и отразил около 91,4% бросков по воротам.

Ему удалось в каждом раунде найти свой сухой матч против каждого соперника. К финалу Бобровский подходит со статистикой 9 спасенных голов выше ожидаемых и лидером по зафиксированным броскам.

У номера один Эдмонтона дела в плей-офф шли не так радужно. Уже первое противостояние против Лос-Анджелеса Стюарт Скиннер безбожно заваливал и лишь своевременная замена на Калвина Пиккарда привела в чувство "нефтяников", которые смогли переломить ход серии.

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Пиккард свою миссию выполнил и вытащил серию с "королями", однако получил травму. Эдмонтону пришлось возвращать Скиннера в ворота. Второй заход у Стюарта получился значительно лучше. Два сухих матча против Лас Вегаса и невероятные сейвы в серии с Далласом выровняли статистику.

К финалу Скиннер подходит с уже неплохими цифрами в 90% отбитых бросков.

Интересный факт, если Скиннера не удается пробить в первом периоде, то Эдмонтон непременно выигрывает.

Х-фактор

Коннор МакДэвид и Леон Драйзайтль для Эдмонтона. Не удивлены? Конечно! Но чтобы не казалось слишком примитивным и очевидным, попробуем развить мысль.

Так, Коннор и Леон – два лучших бомбардира этого плей-офф (26 очков у канадца, 25 – у немца). В предыдущие годы Мак-Дэвид иногда фактически самостоятельно решал судьбу целых серий. Когда подключался Драйзайтль, то Эдмонтон было не остановить. Однако все это часто заканчивалось, когда соперникам удавалось их закрыть или у них обоих не шло из-за усталости.

В этом же году за весь плей-офф у Коннора только два матча с 3 и более очков, а если навскидку вспомнить "парное катание", то канадец с немцем на обоих решили судьбу лишь 4 матчей из 16. И это совсем не так плохо, как может показаться.

Кажется, что пока другие нападающие подтянулись к "сладкой парочке", сами Мак-Дэвид и Драйзайтль не так напрягались, поэтому будут значительно свежее, чем в прошлом финале. Мак-Дэвид уже не находится на льду более 30 минут за матч. А значит сможет больше выдать для команды в финале.

В этот раздел от Флориды обязательно должен был бы попасть Бобровский, но о нем писалось выше. Так же уже говорили, что Флорида прежде всего выделяется глубиной и ровностью состава, однако пройти мимо их капитана невозможно. Финский нападающий Александр Барков хотя и не является мегаизвестной звездой, однако переоценить его роль для Пантерз достаточно сложно.

В отличие от более раскрученных звезд НХЛ Барков выделяется своей универсальностью. В любой ситуации, будь то в защите или в нападении, он способен показать высший класс и принести пользу команде. Барков играет всегда – в равных составах, в большинстве и в меньшинстве, особенно когда команде нужен результат здесь и сейчас. Он лучше по выигранным вбрасываниям, в том числе в критических ситуациях в меньшинстве или большинстве.

Барков никогда не достигал выдающихся статистических результатов как Натан Маккиннон, не имеет скорости Мак-Дэвида, не бьет снайперские рекорды как Драйзайтль или Остон Мэттьюз, но это все не имеет никакого значения, когда вы видите его игру. И это точно крутой козырь в рукаве тренера.

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Если попытаться подытожить, то, кажется, что у нынешней Флориды почти нет слабых мест. Они имеют стабильную атаку, лучшие в защите и имеют топового голкипера, что почти всегда становится главным плюсом в финальных сериях.

Однако если Скиннер не будет ловить бабочек, а формулу 97+29 (Мак-Дэвид с Дранзайтлем) не придется пускать в ход чуть ли не через смену, то шансы на радость у фанатов Эдмонтона увеличатся.

** Прогноз Чемпиона: 4-2 в пользу Флориды