Как Флорида и Эдмонтон после лет неудач стали гегемонами НХЛ: превью финала Кубка Стэнли-2025

Бывает у вас такое, когда вы выходите из кинотеатра после фильма и думаете: "Вау, круто, поскорее бы вторая часть".

Преимущество спорта над кинематографом простое: ремейки происходят чаще. Конечно, иногда не тот антураж, ну куда годится матч регулярного сезона против поединка плей-офф, не говоря уже о самом финале?

Флорида и Эдмонтон решили, что 7 прошлогодних матчей мало будет. Они и прошли чемпионат со своими проблемами, однако абсолютно закономерно доказали, что Кубок Стэнли в итоге должен оказаться в руках именно игроков этих команд.

Уже через несколько недель мы узнаем, кто будет слушать Queen и песню "We Are The Champions", а кто будет сидеть и плакать под совсем не спортивную композицию, но с таким красноречивым для любого вида соревнований названием "The Winner Takes it All" группы ABBA. Тем более, шведы есть в составе обоих коллективов.

Самый теплый штат – король зимнего вида спорта

Если бы я вас встретил и спросил: "Штат Флорида. Ваши ассоциации?". Вероятно, отвечали бы "тепло", "океан", "Диснейленд", "Майами-Бич" (хорошо, что текст не надо писать на английском, а то произошла бы коллизия) и прочее.

Короче говоря, хоккей точно не ассоциируется с самым теплым штатом США. Последние 6 лет Восток в решающей серии представляет команда из Флориды. Сначала три года была Тампа-Бэй, а потом этот крест на себя взяли "пантеры".

Флоридские команды объединяет почти одновременный приход в лигу: Лайтнинг вошли в 1992 году, Пантерз – через год.

Флорида стартовала гораздо лучше – на свой третий год в НХЛ команда уже вышла в финал Кубка Стэнли.. "Молнии" много времени брали на разбег. Ой, мы же про хоккей. На раскатку. Один постсезон за первые десять лет и быстрый вылет сразу же.

Но потом все изменилось: Флорида с 1997 по 2019 год лишь четыре раза пробивалась в игры на вылет, ни разу не пройдя во второй раунд.

Тампа-Бэй, напротив, превратилася в очень крепкий орешек, которая имеет три Кубка Стэнли и два поражения в финале.

Рецепты успеха Флориды

Если театр начинается с вешалки, то франшиза – с грамотных менеджеров

Билл Зито не боится делать шаги

В 2020 году генеральным менеджером стал Билл Зито. У него за плечами было всего лишь два года (2013-2015) работы в НХЛ – ассистент ГМ Коламбуса, а также 5 лет (2015-2020) в АХЛ, где он был генменеджером Кливленд Монстерс.

Впрочем, имя он имел, ведь был основателем в 1995 году компании Acme World Sports, которая представляла интересы спортсменов, основную часть которых составляли хоккеисты.

Зито – адвокат по специальности. И он не побоялся делать действия, чтобы не столько защитить, сколько укрепить вверенный ему проект.

Джонатан Юбердо (№3 драфта-2011) довольно быстро стал лидером Флориды. За сезон-2021/22 форвард набрал невероятные 115 очков (30+85). Не тянешь в плей-офф? Ок, начнем изменения. Юбердо был обменен на Мэтью Ткачака. Для понимания: последний раз игрока, набравшего 100+ очков за сезон обменивали еще в 2001 году.

Отличился он и другими разумными шагами, которые позволили получить россиянина Тарасенко (да, лишь на полсезона, но экс-лидер Блюз забросил несколько важных шайб в ПО), Густава Фрослинга, Картера Верхаге. И как настоящий гроссмейстер сумел за копейки выменять из Бостона Брэда Маршанда, воспользовавшись тем, что в этом сезоне "медведи" – максимум панды.

Недаром Зито за 4 сезона трижды попадал в список претендентов на награду "Менеджер года".

Легенда ассистирует

Роберто Луонго 11 из 19 лет провел именно во Флориде. И нет, как видим, уважать легенд, назначая их на руководящие должности, это не только фишка Динамо, Шахтера и нескольких других футбольных клубов Украины.

Сначала экс-вратарь был советником Дейла Теллона, а затем стал ассистентом Билла Зито. Работа приятная. Роберто настолько все успевает, что может сыграть в Пивной лиге.

Назначение Пола Мориса

Ровно за месяц до трейда Юбердо (+ легкая доплата)-Ткачак - 23 июня 2022 года - Флориду возглавил Пол Морис. Очень опытный специалист.

Ныне 58-летний тренер дебютировал в этой роли в матче НХЛ еще в 1995 году. С тех пор он работал почти каждый год во главе какого-то клуба. Что уж и говорить, в 2010 году Моррис стал самым молодым тренером, который достиг отметки 1000 матчей НХЛ в роли тренера. Единственным на бумаге солидным успехом был лишь выход с Каролиной в финал Кубка Стэнли-2002. Но квалификация этого специалиста не вызывает сомнения.

Конечно, кто-то считает, что фундамент заложили еще Джоэль Кенневилль (два долгожданных выхода в ПО) и Эндрю Брюнетт (победа в Восточной конференции, но вылет во втором раунде). Кенневилль подал в отставку 28 октября 2021 года. Он прекрасно работал. Помешали подробности секс-скандала относительно событий в 2010 году, когда он возглавлял Чикаго. Сам он ничего не делал, но знал, что его ассистент Брэд Олдрич совершил сексуальное насилие над молодым игроком Кайлом Бичем. После разговора с комиссаром лиги трехкратный победитель Кубка Стэнли уволился. С тех пор он так и не работал. Вероятно, 66-летний Джоэль больше и не получит шанса.

Топовые нападающие. Вера в списанный материал. Россиянин на воротах

Флорида постепенно реструктуризировала свой ростер. Основу защиты составляют ровесники: Аарон Экблад, Густав Фрослинг и Никко Миккола – всем по 28 лет. Особенно интересна история Фрослинга. Каролина просто "мучила" его в АХЛ и выставила на драфт-отказов в 2021 году. Во Флориде поверили в него и швед расцвел.

Это трио прекрасно дополняет опытный 33-летний Нейт Шмидт, который прошел путь от незадрафтованного игрока до 239 очков (52 + 187) за 721 поединок в НХЛ. В нынешнем постсезоне на его счету 3+4 за 17 матчей. На льду он проводит чуть больше 15 минут.

Хвалили Зито за обмен Юбердо-Ткачак, хвалили за приобретение Маршанда и другие шаги. В дедлайне лидер защиты Блэкхокс Сет Джонс запросил обмен из-за разочарования от действий Блэкхокс. Запасной вратарь Спенсер Найт и пик четвертого раунда драфта? За такого игрока отдадим. Сет сейчас является лидером защиты команды.

Вообще Джонс на вид ну точно не хоккеист. Да, он афроамериканец. И с такой внешностью и габаритами можно было бы попробовать поиграть в баскетбол.

Пока вы начинаете разминать пальцы, чтобы в комментариях обвинить автора в стереотипах и расизме, я достаю свой козырь – его папа. Папай Джонс провел 11 лет в НБА (535 матчей и 7,0 очка за игру), а также чемпион этой лиги в качестве ассистента тренера Денвер Наггетс.

A busy day of Game 7s in the Jones household 🍿



- Popeye Jones, a Denver assistant, set to coach in Game 7 of Nuggets-Thunder

- His son Seth set for Game 7 of Panthers-Leafs pic.twitter.com/5xJREE0lnQ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) May 18, 2025

Но Сет выбрал другой путь. Как и его младший брат Калеб, который ныне находится на контракте в Лос-Анджелес Кингз.

Не менее замечательный и нападающий. Финн Александр Барков, если не лучший, то один из лучших нападающих лиги по игре "офенс-дифенс". Недаром капитана "пантер" регулярно номинируют на Селке Трофи (приз, который ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ), где он одержал победы в 2021, 2024 и 2025 годах.

Его верным помощником стал Мэттью Ткачак. Звезда может не только накрутить защиту, забросить, отдать, но и включить режим тафгая. Чего только стоит драка в матче США - Канада! Не королевское дело драки? Пф. Дайте только возможность Мэтью снять свои перчатки. Готов сражаться за команду во всех смыслах этого слова.

В регулярном сезоне Маршанд был на высоте. Новый коллектив, новые схемы. Помешала и травма. Всего 2+2 за 10 матчей. Но главное, что в плей-офф легенда Брюинз сумел найти правильный темпоритм взаимодействия: 4 + 10.

Продолжает зажигать Сэм Райнхарт. Помогает ему Сэм Беннетт. Кстати, именно этот нападающий является лидером команды нынешнего плейоф по заброшенным шайбам – 10.

31-летний Эван Родригес, как и защитник Нейт Шмидт, не был выбран в свое время на драфте, а в прошлогоднем финале забросил 4 шайбы. Сейчас фланговый игрок отметился 10 ассистами за 15 встреч в Кубке Стэнли-2025. На одну больше имеют Барков и Ткачук, но это и игроки первого звена, а также они провели на два поединка больше.

Еще одним игроком, который под солнцем штата расцвел, является Картер Верхаге. С 2013 по 2019 играл за клубы АХЛ и был отмечен попаданием в первую символическую сборную. В следующем году в 24-летнем возрасте наконец дебютировал в НХЛ. В том сезоне канадец стал чемпионом с Тампой, но из 25 матчей плейоф выходил на лед только в 8. Впрочем, для скаутов Пантерз этого хватило. Картер с лета 2020 является важным исполнителем для топ-клуба лиги.

Ворота защищает россиянин Сергей Бобровский. Летом 2019 "пантеры" предоставили двукратному обладателю Везины Трофи 7-летний контракт на 70 млн лет.

Коламбус, наверное, и хотел бы его сохранить, но это скромная команда, малый рынок и так далее. Да и сам россиянин хотел долговременный контракт на приличную сумму.

Если вы затуманены баскетбольными контрактами НБА, или соглашениями футбольных звезд, можете думать, что 10 миллионов – копейки. А вот и нет. 10 млн на тот момент сделали Бобровского игроком с самой большой зарплатой в клубе.

И вряд ли руководители команды об этом, а также обо всех других действиях, указанных в тексте, жалеют. Из аутсайдера – в победители, да еще и с отличными шансами на бэк-ту-бэк трофей.

Боги Олимпа. Уникальное начало Эдмонтона

Эдмонтон появился в НХЛ в 1979 году. Франшизе повезло. С первого года они получили в свой состав Уэйна Гретцки. Этот нападающий с сезона-1979/80 восемь (!) раз подряд получал награду Харт Трофи (MVP).

Он, Ярри Кури и Глен Андерсон – одна из лучших троек 80-х, если вообще не в истории. Конечно, Эдмонтон доминировал – 5 Кубков Стэнли до 1990 года. Причем в сезоне 1989/90 Уэйн выступал уже за Кингз.

Перестройка – это всегда трудно. Впрочем следующие 15 лет "нефтяники" почти не пропускали постсезон. В 2006 году даже дошли до финала.

There Will Be Blood

Культовый фильм Пола Томаса Андерсона "І буде кров" в украинской адаптации получил перевод "Нафта". И больше декады выступления Эдмонтона были не "черным золотом", а тотальным разочарованием.

После финала-2006 – если использовать украинский исторический контекст – началась "Руїна". На Востоке после регулярного сезона "отдыхать" отправлялась Флорида, то на Западе эта роль принадлежала канадской франшизе. С 2006 по 2018 год лишь раз удалось пробиться в игры на вылет.

Чтобы понять всю трагичность: Эдмонтон трижды (сезоны 2009/10, 2010/11 и 2014/15) набрал лишь 62 очка за сезон. Эти результаты входят в десятку худших в XXI веке. И да, я знаю, вам интересно, а какие же худшие результаты в истории?

Ренессанс и новая эра

У каждой главной американской лиги есть собственный слоган. Неофициальным для каждой можно считать: "Мы не дадим тебе быть на дне долго".

Плохо выступил – получай высокий драфт-пик. Боишься, что франшизы с историей или культовых городов переманят твою звезду? Есть потолок зарплат и налог на роскошь.

Конечно, есть уникумы, которые сопротивляются: Нью-Йорк Джетс, Шарлотт Горнетс, Сакраменто Кингз, Вашингтон Нэшнлс (30 лет вылетали после регулярного сезона в МЛБ).

Заменить Криса Пронгера, Майкла Пеку и других лидеров не удалось. Менеджмент переплачивал не тем игрокам, не мог найти нужного специалиста: 7 тренеров за 9 лет – ну, это слишком.

Сэм Ганье (№6, драфт-2007), Тайлер Холл (№1, 2010) не оправдали на все 100% возложенных надежд, а россиянин Наиль Якупов (№1, 2013) вообще считается одним из худших первых пиков ярмарки талантов. Недаром еще в 2017 году уехал в КХЛ.

Конечно, нельзя вечно упускать шансы, которые дают высшие силы. Райан Ньюджент-Хопкинс (№1, 2011), Леон Драйзайтль (№3, 2014) и, конечно, Коннор Макдэвид (№1, 2015) абсолютно полностью подтвердили авансы скаутов.

Окончанием "черного пятна" в истории стал также и переезд в 2016 году на новенькую арену "Роджерс Плейс" вместо легендарного "Нортлендс Колизей".

Единственным минусом оставалось то, что опытные Тодд Маклелан, Кен Гичкок и Дэйв Типпет не смогли показать результаты, которые ожидались. Руководство изменило стратегию.

Начали доверять специалистам без опыта работы главными в НХЛ. Джей Вудкрофт прекрасно начал, но провал в начале сезона 2023/24 (7 очков за 13 поединков) не простили. Поставили руководить Криса Кноблауха, который тоже был без большого опыта. Спустя 20 месяцев можно смело сказать, что риск оправдал себя – два финала Кубка Стэнли.

"Иду на вы" – именно так сейчас выглядит Эдмонтон

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль могут считаться не только лучшими в команде, но и в мире в целом. Канадец может творить великолепный плеймейкинг и креатив на высоких скоростях. Немец – идеальный центр.

Конечно, не стоит забывать и о Ньюджент-Хопкинсе. Одному Богу известно, какую молодость переживает 40-летний Кори Перри, для которого финал Кубка Стэнли становится уже чем-то рутинным, хоть и единственный трофей был добыт еще в далеком 2007 году. Своеобразным козерем являются опытные фланговые форварды Эвандер Кейн (33 года) и Зак Гайман (32 года).

Стоит и вспомнить Джеффа Скиннера. Он долгое время был объектом для насмешек. И были причины: 15 лет в лиге, более 1000 матчей в регулярке и... ни одного выхода в плей-офф. Здесь нечему удивляться, в начале 2010-х Каролина была в турбулентности, а Баффало в последний раз было солидной командой, еще во времена Томаша Ванека и Криса Дрюри.

И даже в такой триумфальный год не обошлось без комического приключения. Джефф настолько плохо выглядел в стартовой игре первого раунда, что Кноблаух вывел его из ротации. Возможно, его бы и не вернули, но повреждение получил Гайман. Маэстро второй раз шанс не упустил – гол в ворота Далласа. Первый в плей-офф за карьеру. Во втором матче.

Гораздо большая ответственность ляжет на другого Скиннера – Стюарта. Он, как и главные звезды коллектива, "доморощенный" игрок. Ойлерз выбрали его на драфте-2017 под №78. Дебюта пришлось ждать долго, пройдя через матчи матчи матчи АХЛ и ИКХЛ (ECHL). 1 февраля 2021 года 23-летний вратарь впервые вышел на матч сильнейшей хоккейной лиги против Оттавы и пропустил 5 шайб. Партнеры подстраховали – "сенаторы" пропустили аж 8 раз. В сезоне-2021/22 Стюарт больше не появлялся в составе.

Впрочем, с приходом более молодых тренеров его роль росла. В прошлом году в плей-офф он провел 23 матча из 25. В этом году Кноблаух применяет ротацию чаще: Скиннер сыграл 10 матчей (90,4% отбитых шайб), более опытный Келвин Пикард - чемпион мира-2016 в составе сборной Канады - 7 раз защищал ворота (88,8% отбитых шайб). В прошлом году 33-летний Пикард всего трижды выходил на лед.

За два плей-офф, когда удалось дойти до финала Кубка Стэнли, "нефтяники" лишь раз совершили шатаут.

И здесь нет ничего удивительного. Стиль команды атакующий. Да и главная звезда обороны Эван Бушар (кстати, также выбранный командой на драфте) также ориентирован на атаку, а не на силовую игру и отбор шайбы, хотя, конечно, и это он умеет.

Расписание финала Кубка Стэнли 2025 года

5 июня. 3:00* 7 июня. 3:00 10 июня. 3:00 13 июня. 3:00 15 июня**. Время определится позже 18 июня**. Время определится позже 21 июня**. Время определится позже

* – киевское время

** – в случае необходимости

Прогноз на финал

Итак, можно сказать, что Флорида строила себя рисковыми обменами, верой в "списанных" игроков и разумным использованием платежной ведомости.

Эдмонтон хорошо "обжегся" на неудачных выборах на драфте, но главных звезд нашел именно там. Скаутский отдел не подвел и на более поздних пиках при выборе Бушара (№10 драфта-2018) и того же Скиннера.

Если вспоминать финал-2024, который, напомним, был похож на американские горки, то Эдмонтон вряд ли стал сильнее - потери важных игроков второго-третьего звена Райана Маклауда и Диллана Холлоуэя. Флорида же потеряла Тарасенко и Монтура, но почти за бесценок получила Маршанда и Джонса.

В прошлом июне Флорида три победы одержала на своей арене в Санрайзе. В этом году преимущество своей площадки будет на стороне Эдмонтона. Канадцы раз уступили, но две следующие встречи выиграли чрезвычайно уверенно – 8:1 и 5:1.

Также не стоит забывать, что звезды Эдмонтона находятся в прайме, тогда как лидеры "пантер", ну нельзя сказать вышли из него, понемногу добираются до ветеранского возраста. С другой стороны, они становятся опытнее.

THE MOMENT THE FLORIDA PANTHERS BECAME STANLEY CUP CHAMPIONS‼️🏆 pic.twitter.com/oV0kGxUwTK — ESPN (@espn) June 25, 2024

Можно точно сказать, что в битве за Кубок Стэнли точно не будет недостатка ни в блестящих маневрах звездных нападающих, ни в эффектных сейвах, ни в силовых приемах, которые будут дарить эстетическое наслаждение (надеемся, без травм и в рамках правил).

Легкое преимущество, на мой взгляд, будет иметь Эдмонтон. Да и пора уже впервые за 31 год привезти Кубок Стэнли в Канаду. Последний раз представитель этой страны побеждал еще в сезоне-1992/93. Успех покорился Монреалю. После этого канадские команды лишь уступали: дважды Эдмонтон (2006, 2024) и Ванкувер (1994, 2011), а по разу Калгари (2004), Оттава (2007) и Монреаль (2021).