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Как Флорида и Эдмонтон после лет неудач стали гегемонами НХЛ: превью финала Кубка Стэнли-2025

Руслан Травкін — 3 июня 2025, 19:30
Getty images
Как Флорида и Эдмонтон после лет неудач стали гегемонами НХЛ: превью финала Кубка Стэнли-2025

Бывает у вас такое, когда вы выходите из кинотеатра после фильма и думаете: "Вау, круто, поскорее бы вторая часть".

Преимущество спорта над кинематографом простое: ремейки происходят чаще. Конечно, иногда не тот антураж, ну куда годится матч регулярного сезона против поединка плей-офф, не говоря уже о самом финале?

Флорида и Эдмонтон решили, что 7 прошлогодних матчей мало будет. Они и прошли чемпионат со своими проблемами, однако абсолютно закономерно доказали, что Кубок Стэнли в итоге должен оказаться в руках именно игроков этих команд.

Уже через несколько недель мы узнаем, кто будет слушать Queen и песню "We Are The Champions", а кто будет сидеть и плакать под совсем не спортивную композицию, но с таким красноречивым для любого вида соревнований названием "The Winner Takes it All" группы ABBA. Тем более, шведы есть в составе обоих коллективов.

Самый теплый штат  король зимнего вида спорта

Если бы я вас встретил и спросил: "Штат Флорида. Ваши ассоциации?". Вероятно, отвечали бы "тепло", "океан", "Диснейленд", "Майами-Бич" (хорошо, что текст не надо писать на английском, а то произошла бы коллизия) и прочее.

Короче говоря, хоккей точно не ассоциируется с самым теплым штатом США. Последние 6 лет Восток в решающей серии представляет команда из Флориды. Сначала три года была Тампа-Бэй, а потом этот крест на себя взяли "пантеры".

Флоридские команды объединяет почти одновременный приход в лигу: Лайтнинг вошли в 1992 году, Пантерз  через год.

Флорида стартовала гораздо лучше – на свой третий год в НХЛ команда уже вышла в финал Кубка Стэнли.. "Молнии" много времени брали на разбег. Ой, мы же про хоккей. На раскатку. Один постсезон за первые десять лет и быстрый вылет сразу же.

Но потом все изменилось: Флорида с 1997 по 2019 год лишь четыре раза пробивалась в игры на вылет, ни разу не пройдя во второй раунд.

Тампа-Бэй, напротив, превратилася в очень крепкий орешек, которая имеет три Кубка Стэнли и два поражения в финале.

Рецепты успеха Флориды

Если театр начинается с вешалки, то франшиза  с грамотных менеджеров

Билл Зито не боится делать шаги

В 2020 году генеральным менеджером стал Билл Зито. У него за плечами было всего лишь два года (2013-2015) работы в НХЛ  ассистент ГМ Коламбуса, а также 5 лет (2015-2020) в АХЛ, где он был генменеджером Кливленд Монстерс.

Впрочем, имя он имел, ведь был основателем в 1995 году компании Acme World Sports, которая представляла интересы спортсменов, основную часть которых составляли хоккеисты.

Зито – адвокат по специальности. И он не побоялся делать действия, чтобы не столько защитить, сколько укрепить вверенный ему проект.

Джонатан Юбердо (№3 драфта-2011) довольно быстро стал лидером Флориды. За сезон-2021/22 форвард набрал невероятные 115 очков (30+85). Не тянешь в плей-офф? Ок, начнем изменения. Юбердо был обменен на Мэтью Ткачака. Для понимания: последний раз игрока, набравшего 100+ очков за сезон обменивали еще в 2001 году.

Отличился он и другими разумными шагами, которые позволили получить россиянина Тарасенко (да, лишь на полсезона, но экс-лидер Блюз забросил несколько важных шайб в ПО), Густава Фрослинга, Картера Верхаге. И как настоящий гроссмейстер сумел за копейки выменять из Бостона Брэда Маршанда, воспользовавшись тем, что в этом сезоне "медведи"  максимум панды.

Недаром Зито за 4 сезона трижды попадал в список претендентов на награду "Менеджер года".

Легенда ассистирует

Роберто Луонго 11 из 19 лет провел именно во Флориде. И нет, как видим, уважать легенд, назначая их на руководящие должности, это не только фишка Динамо, Шахтера и нескольких других футбольных клубов Украины.

Сначала экс-вратарь был советником Дейла Теллона, а затем стал ассистентом Билла Зито. Работа приятная. Роберто настолько все успевает, что может сыграть в Пивной лиге.

Назначение Пола Мориса

Ровно за месяц до трейда Юбердо (+ легкая доплата)-Ткачак - 23 июня 2022 года - Флориду возглавил Пол Морис. Очень опытный специалист.

Ныне 58-летний тренер дебютировал в этой роли в матче НХЛ еще в 1995 году. С тех пор он работал почти каждый год во главе какого-то клуба. Что уж и говорить, в 2010 году Моррис стал самым молодым тренером, который достиг отметки 1000 матчей НХЛ в роли тренера. Единственным на бумаге солидным успехом был лишь выход с Каролиной в финал Кубка Стэнли-2002. Но квалификация этого специалиста не вызывает сомнения.

Конечно, кто-то считает, что фундамент заложили еще Джоэль Кенневилль (два долгожданных выхода в ПО) и Эндрю Брюнетт (победа в Восточной конференции, но вылет во втором раунде). Кенневилль подал в отставку 28 октября 2021 года. Он прекрасно работал. Помешали подробности секс-скандала относительно событий в 2010 году, когда он возглавлял Чикаго. Сам он ничего не делал, но знал, что его ассистент Брэд Олдрич совершил сексуальное насилие над молодым игроком Кайлом Бичем. После разговора с комиссаром лиги трехкратный победитель Кубка Стэнли уволился. С тех пор он так и не работал. Вероятно, 66-летний Джоэль больше и не получит шанса.

Топовые нападающие. Вера в списанный материал. Россиянин на воротах

Флорида постепенно реструктуризировала свой ростер. Основу защиты составляют ровесники: Аарон Экблад, Густав Фрослинг и Никко Миккола – всем по 28 лет. Особенно интересна история Фрослинга. Каролина просто "мучила" его в АХЛ и выставила на драфт-отказов в 2021 году. Во Флориде поверили в него и швед расцвел.

Это трио прекрасно дополняет опытный 33-летний Нейт Шмидт, который прошел путь от незадрафтованного игрока до 239 очков (52 + 187) за 721 поединок в НХЛ. В нынешнем постсезоне на его счету 3+4 за 17 матчей. На льду он проводит чуть больше 15 минут.

Хвалили Зито за обмен Юбердо-Ткачак, хвалили за приобретение Маршанда и другие шаги. В дедлайне лидер защиты Блэкхокс Сет Джонс запросил обмен из-за разочарования от действий Блэкхокс. Запасной вратарь Спенсер Найт и пик четвертого раунда драфта? За такого игрока отдадим. Сет сейчас является лидером защиты команды.

Вообще Джонс на вид ну точно не хоккеист. Да, он афроамериканец. И с такой внешностью и габаритами можно было бы попробовать поиграть в баскетбол.

Пока вы начинаете разминать пальцы, чтобы в комментариях обвинить автора в стереотипах и расизме, я достаю свой козырь  его папа. Папай Джонс провел 11 лет в НБА (535 матчей и 7,0 очка за игру), а также чемпион этой лиги в качестве ассистента тренера Денвер Наггетс.

Но Сет выбрал другой путь. Как и его младший брат Калеб, который ныне находится на контракте в Лос-Анджелес Кингз.

Не менее замечательный и нападающий. Финн Александр Барков, если не лучший, то один из лучших нападающих лиги по игре "офенс-дифенс". Недаром капитана "пантер" регулярно номинируют на Селке Трофи (приз, который ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ), где он одержал победы в 2021, 2024 и 2025 годах.

Его верным помощником стал Мэттью Ткачак. Звезда может не только накрутить защиту, забросить, отдать, но и включить режим тафгая. Чего только стоит драка в матче США - Канада! Не королевское дело драки? Пф. Дайте только возможность Мэтью снять свои перчатки. Готов сражаться за команду во всех смыслах этого слова.

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В регулярном сезоне Маршанд был на высоте. Новый коллектив, новые схемы. Помешала и травма. Всего 2+2 за 10 матчей. Но главное, что в плей-офф легенда Брюинз сумел найти правильный темпоритм взаимодействия: 4 + 10.

Продолжает зажигать Сэм Райнхарт. Помогает ему Сэм Беннетт. Кстати, именно этот нападающий является лидером команды нынешнего плейоф по заброшенным шайбам  10.

31-летний Эван Родригес, как и защитник Нейт Шмидт, не был выбран в свое время на драфте, а в прошлогоднем финале забросил 4 шайбы. Сейчас фланговый игрок отметился 10 ассистами за 15 встреч в Кубке Стэнли-2025. На одну больше имеют Барков и Ткачук, но это и игроки первого звена, а также они провели на два поединка больше.

Еще одним игроком, который под солнцем штата расцвел, является Картер Верхаге. С 2013 по 2019 играл за клубы АХЛ и был отмечен попаданием в первую символическую сборную. В следующем году в 24-летнем возрасте наконец дебютировал в НХЛ. В том сезоне канадец стал чемпионом с Тампой, но из 25 матчей плейоф выходил на лед только в 8. Впрочем, для скаутов Пантерз этого хватило. Картер с лета 2020 является важным исполнителем для топ-клуба лиги.

Ворота защищает россиянин Сергей Бобровский. Летом 2019 "пантеры" предоставили двукратному обладателю Везины Трофи 7-летний контракт на 70 млн лет.

Коламбус, наверное, и хотел бы его сохранить, но это скромная команда, малый рынок и так далее. Да и сам россиянин хотел долговременный контракт на приличную сумму.

Если вы затуманены баскетбольными контрактами НБА, или соглашениями футбольных звезд, можете думать, что 10 миллионов  копейки. А вот и нет. 10 млн на тот момент сделали Бобровского игроком с самой большой зарплатой в клубе.

И вряд ли руководители команды об этом, а также обо всех других действиях, указанных в тексте, жалеют. Из аутсайдера  в победители, да еще и с отличными шансами на бэк-ту-бэк трофей.

Боги Олимпа. Уникальное начало Эдмонтона

Эдмонтон появился в НХЛ в 1979 году. Франшизе повезло. С первого года они получили в свой состав Уэйна Гретцки. Этот нападающий с сезона-1979/80 восемь (!) раз подряд получал награду Харт Трофи (MVP).

Он, Ярри Кури и Глен Андерсон  одна из лучших троек 80-х, если вообще не в истории. Конечно, Эдмонтон доминировал  5 Кубков Стэнли до 1990 года. Причем в сезоне 1989/90 Уэйн выступал уже за Кингз.

Перестройка  это всегда трудно. Впрочем следующие 15 лет "нефтяники" почти не пропускали постсезон. В 2006 году даже дошли до финала.

There Will Be Blood

Культовый фильм Пола Томаса Андерсона "І буде кров" в украинской адаптации получил перевод "Нафта". И больше декады выступления Эдмонтона были не "черным золотом", а тотальным разочарованием.

После финала-2006  если использовать украинский исторический контекст  началась "Руїна". На Востоке после регулярного сезона "отдыхать" отправлялась Флорида, то на Западе эта роль принадлежала канадской франшизе. С 2006 по 2018 год лишь раз удалось пробиться в игры на вылет.

Чтобы понять всю трагичность: Эдмонтон трижды (сезоны 2009/10, 2010/11 и 2014/15) набрал лишь 62 очка за сезон. Эти результаты входят в десятку худших в XXI веке. И да, я знаю, вам интересно, а какие же худшие результаты в истории?

Ренессанс и новая эра

У каждой главной американской лиги есть собственный слоган. Неофициальным для каждой можно считать: "Мы не дадим тебе быть на дне долго".

Плохо выступил  получай высокий драфт-пик. Боишься, что франшизы с историей или культовых городов переманят твою звезду? Есть потолок зарплат и налог на роскошь.

Конечно, есть уникумы, которые сопротивляются: Нью-Йорк Джетс, Шарлотт Горнетс, Сакраменто Кингз, Вашингтон Нэшнлс (30 лет вылетали после регулярного сезона в МЛБ).

Заменить Криса Пронгера, Майкла Пеку и других лидеров не удалось. Менеджмент переплачивал не тем игрокам, не мог найти нужного специалиста: 7 тренеров за 9 лет  ну, это слишком.

Сэм Ганье (№6, драфт-2007), Тайлер Холл (№1, 2010) не оправдали на все 100% возложенных надежд, а россиянин Наиль Якупов (№1, 2013) вообще считается одним из худших первых пиков ярмарки талантов. Недаром еще в 2017 году уехал в КХЛ.

Конечно, нельзя вечно упускать шансы, которые дают высшие силы. Райан Ньюджент-Хопкинс (№1, 2011), Леон Драйзайтль (№3, 2014) и, конечно, Коннор Макдэвид (№1, 2015) абсолютно полностью подтвердили авансы скаутов.

Окончанием "черного пятна" в истории стал также и переезд в 2016 году на новенькую арену "Роджерс Плейс" вместо легендарного "Нортлендс Колизей".

Единственным минусом оставалось то, что опытные Тодд Маклелан, Кен Гичкок и Дэйв Типпет не смогли показать результаты, которые ожидались. Руководство изменило стратегию.

Начали доверять специалистам без опыта работы главными в НХЛ. Джей Вудкрофт прекрасно начал, но провал в начале сезона 2023/24 (7 очков за 13 поединков) не простили. Поставили руководить Криса Кноблауха, который тоже был без большого опыта. Спустя 20 месяцев можно смело сказать, что риск оправдал себя  два финала Кубка Стэнли.

"Иду на вы"  именно так сейчас выглядит Эдмонтон

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль могут считаться не только лучшими в команде, но и в мире в целом. Канадец может творить великолепный плеймейкинг и креатив на высоких скоростях. Немец  идеальный центр.

Конечно, не стоит забывать и о Ньюджент-Хопкинсе. Одному Богу известно, какую молодость переживает 40-летний Кори Перри, для которого финал Кубка Стэнли становится уже чем-то рутинным, хоть и единственный трофей был добыт еще в далеком 2007 году. Своеобразным козерем являются опытные фланговые форварды Эвандер Кейн (33 года) и Зак Гайман (32 года).

Стоит и вспомнить Джеффа Скиннера. Он долгое время был объектом для насмешек. И были причины: 15 лет в лиге, более 1000 матчей в регулярке и... ни одного выхода в плей-офф. Здесь нечему удивляться, в начале 2010-х Каролина была в турбулентности, а Баффало в последний раз было солидной командой, еще во времена Томаша Ванека и Криса Дрюри.

И даже в такой триумфальный год не обошлось без комического приключения. Джефф настолько плохо выглядел в стартовой игре первого раунда, что Кноблаух вывел его из ротации. Возможно, его бы и не вернули, но повреждение получил Гайман. Маэстро второй раз шанс не упустил – гол в ворота Далласа. Первый в плей-офф за карьеру. Во втором матче.

Гораздо большая ответственность ляжет на другого Скиннера  Стюарта. Он, как и главные звезды коллектива, "доморощенный" игрок. Ойлерз выбрали его на драфте-2017 под №78. Дебюта пришлось ждать долго, пройдя через матчи матчи матчи АХЛ и ИКХЛ (ECHL). 1 февраля 2021 года 23-летний вратарь впервые вышел на матч сильнейшей хоккейной лиги против Оттавы и пропустил 5 шайб. Партнеры подстраховали  "сенаторы" пропустили аж 8 раз. В сезоне-2021/22 Стюарт больше не появлялся в составе.

Впрочем, с приходом более молодых тренеров его роль росла. В прошлом году в плей-офф он провел 23 матча из 25. В этом году Кноблаух применяет ротацию чаще: Скиннер сыграл 10 матчей (90,4% отбитых шайб), более опытный Келвин Пикард - чемпион мира-2016 в составе сборной Канады - 7 раз защищал ворота (88,8% отбитых шайб). В прошлом году 33-летний Пикард всего трижды выходил на лед.

За два плей-офф, когда удалось дойти до финала Кубка Стэнли, "нефтяники" лишь раз совершили шатаут.

И здесь нет ничего удивительного. Стиль команды атакующий. Да и главная звезда обороны Эван Бушар (кстати, также выбранный командой на драфте) также ориентирован на атаку, а не на силовую игру и отбор шайбы, хотя, конечно, и это он умеет.

Расписание финала Кубка Стэнли 2025 года

  1. 5 июня. 3:00*
  2. 7 июня. 3:00
  3. 10 июня. 3:00
  4. 13 июня. 3:00
  5. 15 июня**. Время определится позже
  6. 18 июня**. Время определится позже
  7. 21 июня**. Время определится позже

 киевское время

**  в случае необходимости

Прогноз на финал

Итак, можно сказать, что Флорида строила себя рисковыми обменами, верой в "списанных" игроков и разумным использованием платежной ведомости.

Эдмонтон хорошо "обжегся" на неудачных выборах на драфте, но главных звезд нашел именно там. Скаутский отдел не подвел и на более поздних пиках при выборе Бушара (№10 драфта-2018) и того же Скиннера.

Если вспоминать финал-2024, который, напомним, был похож на американские горки, то Эдмонтон вряд ли стал сильнее - потери важных игроков второго-третьего звена Райана Маклауда и Диллана Холлоуэя. Флорида же потеряла Тарасенко и Монтура, но почти за бесценок получила Маршанда и Джонса.

В прошлом июне Флорида три победы одержала на своей арене в Санрайзе. В этом году преимущество своей площадки будет на стороне Эдмонтона. Канадцы раз уступили, но две следующие встречи выиграли чрезвычайно уверенно  8:1 и 5:1.

Также не стоит забывать, что звезды Эдмонтона находятся в прайме, тогда как лидеры "пантер", ну нельзя сказать вышли из него, понемногу добираются до ветеранского возраста. С другой стороны, они становятся опытнее.

Можно точно сказать, что в битве за Кубок Стэнли точно не будет недостатка ни в блестящих маневрах звездных нападающих, ни в эффектных сейвах, ни в силовых приемах, которые будут дарить эстетическое наслаждение (надеемся, без травм и в рамках правил).

Легкое преимущество, на мой взгляд, будет иметь Эдмонтон. Да и пора уже впервые за 31 год привезти Кубок Стэнли в Канаду. Последний раз представитель этой страны побеждал еще в сезоне-1992/93. Успех покорился Монреалю. После этого канадские команды лишь уступали: дважды Эдмонтон (2006, 2024) и Ванкувер (1994, 2011), а по разу Калгари (2004), Оттава (2007) и Монреаль (2021).