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Эдмонтон впервые за 18 лет вышел в финал Кубка Стэнли

Станіслав Лисак — 3 июня, 07:42
Эдмонтон впервые за 18 лет вышел в финал Кубка Стэнли

Эдмонтон минимально обыграл Даллас в шестом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Ойлерса. В первом периоде Коннор Макдевид открыл счет в матче, после чего Зак Хайман удвоил преимущество. Мейсон Марчмент отквитал одну шайбу, но этого было мало.

Эдмонтон впервые с сезона-2005/2006 одержал победу в финале Запада. В последний раз "нефтяники" завоевывали Кубок Стэнли в 1990 году.

НХЛ — финал Западной конференции
 Шестой матч, 3 июня

Эдмонтон — Даллас 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

(Счет в серии 4:2)

Ранее в финал НХЛ вышла Флорида , которая оказалась сильнее Рейнджерса.

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