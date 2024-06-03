Эдмонтон впервые за 18 лет вышел в финал Кубка Стэнли

Эдмонтон минимально обыграл Даллас в шестом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Ойлерса. В первом периоде Коннор Макдевид открыл счет в матче, после чего Зак Хайман удвоил преимущество. Мейсон Марчмент отквитал одну шайбу, но этого было мало.

Эдмонтон впервые с сезона-2005/2006 одержал победу в финале Запада. В последний раз "нефтяники" завоевывали Кубок Стэнли в 1990 году.

НХЛ — финал Западной конференции

Шестой матч, 3 июня

Эдмонтон — Даллас 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

(Счет в серии 4:2)

Ранее в финал НХЛ вышла Флорида , которая оказалась сильнее Рейнджерса.