Эдмонтон впервые за 18 лет вышел в финал Кубка Стэнли
Эдмонтон минимально обыграл Даллас в шестом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги.
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Ойлерса. В первом периоде Коннор Макдевид открыл счет в матче, после чего Зак Хайман удвоил преимущество. Мейсон Марчмент отквитал одну шайбу, но этого было мало.
Эдмонтон впервые с сезона-2005/2006 одержал победу в финале Запада. В последний раз "нефтяники" завоевывали Кубок Стэнли в 1990 году.
НХЛ — финал Западной конференции
Шестой матч, 3 июня
Шестой матч, 3 июня
Эдмонтон — Даллас 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
(Счет в серии 4:2)
Ранее в финал НХЛ вышла Флорида , которая оказалась сильнее Рейнджерса.